Már több mint kétezer áldozata van az afganisztáni földrengésnek

A 6-os erősségű földrengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhar tartomány székhelye, Dzsalálábád közelében volt. A rengéseknek Kunar tartományban volt a legtöbb áldozata, ahol az emberek jellemzően nehezen megközelíthető, magas hegyek között húzódó folyóvölgyekben élnek.

A földrengés több falut tett a földdel egyenlővé, több mint 6700 ház dőlt romba, a sérültek száma meghaladja a 3600-at.

Kedden újabb, 5,5-es erősségű földmozgást mértek a régióban. Az újabb rengés sziklaomlásokat okozott és utakat zárt el, ez még tovább nehezítette a térségben folyó mentést, és pánikot váltott ki a helyiek körében. Hamdullah Fitrat szóvivő elmondta:

folytatják a kutatást a túlélők és az eltűntek után, és sátrakat állítottak fel azoknak az embereknek, akik elvesztették az otthonukat, illetve segélyszállítmányok szétosztása is folyamatban van.

A terepviszonyok és a pénzügyi korlátok azonban nehezítik a mentést, segélyszervezetek arra kérik a nemzetközi közösséget, hogy nyújtsanak több támogatást Afganisztánnak.