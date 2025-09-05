Afganisztánföldrengéshalálos áldozat

Már több mint kétezer áldozata van az afganisztáni földrengésnek

Több száz újabb holttestet húztak ki a hétfő hajnali földrengés következtében összedőlt házak romjai alól. Afganisztánban csütörtökre a halálos áldozatok száma hivatalosan 2205-re emelkedett – közölte az afganisztáni tálib kormány szóvivője.

Sérültet visznek az afganisztáni földrengés után
A 6-os erősségű földrengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhar tartomány székhelye, Dzsalálábád közelében volt. A rengéseknek Kunar tartományban volt a legtöbb áldozata, ahol az emberek jellemzően nehezen megközelíthető, magas hegyek között húzódó folyóvölgyekben élnek. 

A földrengés több falut tett a földdel egyenlővé, több mint 6700 ház dőlt romba, a sérültek száma meghaladja a 3600-at. 

Kedden újabb, 5,5-es erősségű földmozgást mértek a régióban. Az újabb rengés sziklaomlásokat okozott és utakat zárt el, ez még tovább nehezítette a térségben folyó mentést, és pánikot váltott ki a helyiek körében. Hamdullah Fitrat szóvivő elmondta: 

folytatják a kutatást a túlélők és az eltűntek után, és sátrakat állítottak fel azoknak az embereknek, akik elvesztették az otthonukat, illetve segélyszállítmányok szétosztása is folyamatban van.

 

A terepviszonyok és a pénzügyi korlátok azonban nehezítik a mentést, segélyszervezetek arra kérik a nemzetközi közösséget, hogy nyújtsanak több támogatást Afganisztánnak. 

A Vöröskereszt és a Vörös Félhold Szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége szerint mintegy 84 ezer embert érintett közvetve vagy közvetlenül a természeti katasztrófa, és több ezren maradtak fedél nélkül. 

Hatalmas és egyre növekvő humanitárius szükséghelyzet állt elő

– figyelmeztetett a szervezet. Afganisztánban gyakoriak a földrengések, az ország ugyanis az indiai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozási pontján fekszik. A tálibok 2021-es hatalomra kerülése óta a mostani volt a harmadik súlyos földrengés az országban; a csaknem két éve, a nyugati Herát tartományt sújtó földrengés okozta károkat még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani, az újabb katasztrófa pedig várhatóan tovább súlyosbítja az országban a humanitárius válságot is.

Borítókép: Sérültet visznek az afganisztáni földrengés után

