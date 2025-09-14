Alaszkában megszületett az orosz–ukrán béke kerete

Értem, hogy Ursula von der Leyennek nehéz megemésztenie az alaszkai találkozót, és látom is rajta, hogy ez még mindig nem sikerült – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Koskovics Zoltán, az AK geopolitikai elemzője Von der Leyennek az EU állapotáról tartott beszéde kapcsán.

Mert Alaszkában megszületett a béke kerete, Vlagyimir Putyin és Donald Trump megállapodott, hogy hogyan fog kinézni körülbelül a béke.

Ezt az európai háborúpárti vezetőknek csak végre kellene hajtani, de azóta sem sikerült – jegyezte meg a geopolitikai elemző.

Az ökölvívásban is van olyan, amikor a bíró odamegy a nagyon-nagyon megvert bokszolóhoz, és azt mondja, hogy ezt most hagyjuk abba – példálózott Apáti Bence publicista, a Megafon véleményvezére. Lehet, hogy csorbulni fog az illető karrierje, lehet, hogy elvesztett egy világbajnoki övet, de életben marad, nem szenved súlyos sérülést. – Ukrajna esetében is ugyanez a helyzet, lehet hisztérikusan hápogni, hogy ez nem elég igazságos, de lehet, hogy nem kellene még több millió ártatlan ukránt, köztük kárpátaljai magyarokat megölni – hangsúlyozta Apáti Bence.

Ursula von der Leyen szerint a migrációs paktumot végre kell hajtani, szét kell osztani a migránsokat a tagállamok között.

Koskovics Zoltán hangsúlyozta: a Tisza Párt elfogadja a brüsszeli irányítást, mert az Európai Néppárt (EPP) tagja. A Tisza önként és dalolva belépett abba az Európai Néppártba, amelyik elvárja tőlük a migránsok újraelosztását és Ukrajna támogatását. Magyar Péterék ebből nem tudnak kilépni, ezt hajtanák végre, ha kormányra kerülnének – mutatott rá a geopolitikai elemző.

A TikTokon rengeteg videó jön velem szembe, amelyen Magyarországra látogató nyugat-európaiak azt mondják, hogy milyen csodálatos, hogy nálunk sötétedés után ki lehet menni sétálni – mondta Apáti Bence. Ezt megszoktuk és természetesnek vesszük, és azt gondoljuk, hogy ez mindenhol így van. – Nem így van! – hangsúlyozta a Megafon véleményvezére, hozzátéve:

ha elmegy valaki Barcelonába, Madridra, Párizsba tapasztalni fogja, hogy nem fog tudni kimenni még a frekventált helyeken sem éjszaka a migránsbandák miatt, és azt is tanácsolják az oda látogató vendégeknek, hogy este 10 után ne menjenek ki sehova.

Az igazság órának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: