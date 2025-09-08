Alice Weidel: Az Európai Unió fenyegetést jelent a jogállamiságra

Az AfD elnöke szerint Németország fordulóponthoz érkezett a párt pedig készen áll az előtte álló feladatokra. Alice Weidel terjedelmes interjúban beszélt pártja esetleges betiltásáról, a személye elleni támadásokról, az Európai Unióról és az orosz–ukrán háborúról is – számolt be az Origo.

Alice Weidel szerint Európa ma veszélyt jelent a jogállamiságra

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A politikus szerint veszélyes a közbeszéd állapota, hiszen ezt a saját bőrén is tapasztalja. A személye elleni támadások ma már odáig fajultak, hogy gyermekei ablaka előtt tüntettek „nácik kifelé táblákkal”. Ez azonban jól jelzi, hogy mennyire kisiklott már a politikai vita Németországban.

Weidel egyúttal beszélt pártja esetleges betiltásáról is. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy ez valójában egy „bumeráng” lenne. A párt elnöke ugyanis biztos benne, hogy az AfD népszerűségi mutatóin meglátszana egy ilyen intézkedés a jó értelembe véve. Ugyanakkor ez azt is megmutatja, hogy a politikai ellenfelek milyen elkeseredettek az egyre népszerűbb jobboldali párt térnyerése kapcsán.

Most öt évünk van arra, hogy alapvetően megváltoztassuk a politikát.

– fogalmazott Weidel, aki szerint a régi pártrendszer elveszíti hitelességét, és a polgárok nyitottabbak egy radikális politikai változásra. Pártja pedig egyúttal kötelességének tekinti, hogy megragadja ezt a lehetőséget, és racionális politikát hajtson végre.