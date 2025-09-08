Alice WeidelNémetországEurópai Unió

Alice Weidel: Az Európai Unió fenyegetést jelent a jogállamiságra

Terjedelmes interjút adott az AfD elnöke, amelyben az Európai Unióról, pártja betiltásáról és a személye elleni támadásokról is beszélt. Alice Weidel szerint Németország egyértelműen fordulóponthoz érkezett, pártja pedig készen áll a feladatra.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 11:01
Fotó: ODD ANDERSEN Forrás: AFP
Az AfD elnöke szerint Németország fordulóponthoz érkezett a párt pedig készen áll az előtte álló feladatokra. Alice Weidel terjedelmes interjúban beszélt pártja esetleges betiltásáról, a személye elleni támadásokról, az Európai Unióról és az orosz–ukrán háborúról is – számolt be az Origo

Alice Weidel szerint Európa ma veszélyt jelent a jogállamiságra
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A politikus szerint veszélyes a közbeszéd állapota, hiszen ezt a saját bőrén is tapasztalja. A személye elleni támadások ma már odáig fajultak, hogy gyermekei ablaka előtt tüntettek „nácik kifelé táblákkal”. Ez azonban jól jelzi, hogy mennyire kisiklott már a politikai vita Németországban. 

Weidel egyúttal beszélt pártja esetleges betiltásáról is. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy ez valójában egy „bumeráng” lenne. A párt elnöke ugyanis biztos benne, hogy az AfD népszerűségi mutatóin meglátszana egy ilyen intézkedés a jó értelembe véve. Ugyanakkor ez azt is megmutatja, hogy a politikai ellenfelek milyen elkeseredettek az egyre népszerűbb jobboldali párt térnyerése kapcsán. 

Most öt évünk van arra, hogy alapvetően megváltoztassuk a politikát.

– fogalmazott Weidel, aki szerint a régi pártrendszer elveszíti hitelességét, és a polgárok nyitottabbak egy radikális politikai változásra. Pártja pedig egyúttal kötelességének tekinti, hogy megragadja ezt a lehetőséget, és racionális politikát hajtson végre.

Nem személyes élmény indította a politika felé, hanem az euróválság. „Ez volt a döntő pillanat, amikor politizálni kezdtem” – magyarázza Weidel. Angela Merkel híres mondata, a „nincs alternatíva”, mérgező volt számára, ugyanis az AfD elnöke szerint ez hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió mára már egy önálló entitás, amely veszélyezteti a jogállamiságot. 

Weidel szerint Brüsszel a politikai szuverenitás elvesztését szimbolizálja, amit ő vissza akar fordítani.

Az EU-szerződések egyértelműen kimondják, hogy egyetlen állam sem vállalhat felelősséget egy másik állam adósságaiért, és hogy az Európai Központi Bank nem vásárolhat államkötvényeket. Mégis mindkettő megtörtént. „Ha szankcionálás nélkül megszeged a törvényt, az állandósítja magát” – figyelmeztetett Weidel. 

Az AfD elnöke szerint míg a nyugati kormányok még mindig Ukrajna katonai sikereiről beszélnek, ő már régen látja a katonai vereséget. Weidel számára egyértelmű, hogy a frontok patthelyzetben vannak, és a további fegyverszállítások csak meghosszabbítanák a szenvedést.

Emellett a háború gazdasági hatásait sem szabad elfelejteni. A politikus szerint ugyanis a szankciós politika csak a német lakosságot és az ipart hozta rossz helyzetbe, miközben Kína és az Egyesült Államok profitált ebből. 

Weidel figyelmeztetett, hogy Németország veszélyben van, hogyha elveszíti vezető ipari nemzet státusát. Bárki, aki tartósan túlárazott energiával terheli az országot, miközben egyidejűleg milliárdokat utal külföldre, az a jövő generációinak jólétét fogja elpusztítani – fogalmazott.

Weidel hangja mégsem keserű. „Nem adtam fel a reményt” – hangsúlyozza. A személyes támadások és a politikai konfrontáció ellenére úgy véli, hogy Németország egy „fordulópont” előtt áll, ő és pártja pedig kész minden feladatra. 

Borítókép: Alice Weidel, az AfD elnöke (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

