Allandó tüntetésekkel fenyegetőznek Olaszországban

Szélsőbaloldali szervezetek, palesztin mozgalmak, valamint az szakszervezetek összefogásával kívánják lángba lobbantani Olaszországot. Állandó sztrájkot hirdettek országos szinten., hogy felhívják a figyelmet a gázai háborúra és arra kényszerítsék a kormányt, hogy szakítson meg mindenfajta kapcsolatot Izraellel.

Egyre többen vonulnak utcára országszerte, hogy hangot adjanak a palesztin nép iránti szolidaritásuknak. Azt ígérték, hogy újra megbénítják az országot, ha Izrael feltartóztatja a humanitárius segélyeket szállító flottillát

Fotó: AFP

A palesztin diákmozgalmak és a szakszervezetek bejelentették, hogy újfajta formában fognak tüntetni. Állandósulni fognak a jövőben a palesztinpárti megmozdulások.

Céljuk, hogy a legnagyobb és legforgalmasabb közlekedési csomópontokon folyamatosan legyenek tüntetők.

Pontosan meg is jelölték, hogy melyek lesznek azok a terek, ahol állandósulnak az állótüntetések. Arra is figyelmeztettek, hogy bejelentés nélkül hívják az utcára a tömegeket, ha a Gázába humanitárius segítséget szállító Flottillát feltartóztatják az izraeli hatóságok.

A szakszervezetek azzal fenyegetőznek, hogy október 4-én újra megbénítják az országot.

A kisebb településekről buszokkal szállítják a nagyvárosokba a tiltakozókat. A szervezetők azt is bejelentették, a Termini pályaudvar előtti tér szimbolikus színhelye lesz a Gázáért, valamint a Flottilla védelmében folytatott harcoknak.

Az Infrastruktúráért és Közlekedésért felelős Minisztérium hangsúlyozta, hogy a mozgósításhoz való jogot nem kívánják korlátozni, de vannak szabályok, amelyeket a társadalmi rend érdekében mindenkinek tiszteletben kell tartania.

Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök együttműködésre szólította fel a Gázai övezet partjaihoz tartó közel ötven hajóból álló flotta szóvivőjét. Azt kérte, hogy a humanitárius segélyeket a jeruzsálemi patriarchátus közvetítésével juttassák el a háborús övezetbe, mert csak így garantálható a hajókon utazók testi épsége.

A flottilla aktivistái visszautasították az olasz államfő felhívását, de úgy nyilatkoztak, megfontolják, hogy elfogadják az olasz kormány közvetítését.

Hozzáfűzték visszavonulásuk olyan lenne, mintha saját életüket akarnák megmenteni. Elfogadhatatlannak tartják, hogy az olasz kormány nem kérheti meg Izraelt, hogy garantálja testi épségüket.