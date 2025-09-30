Olaszországgázai övezettüntetés

Allandó tüntetésekkel fenyegetőznek Olaszországban

Állandósultak a tüntetések Olaszországban. Egyre többen vonulnak utcára országszerte, hogy hangot adjanak a palesztin nép iránti szolidaritásuknak. Azt ígérték, hogy újra megbénítják az országot, ha Izrael feltartóztatja a humanitárius segélyeket szállító flottillát.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 09. 30. 1:00
Szélsőbaloldali szervezetek, palesztin mozgalmak, valamint az szakszervezetek összefogásával kívánják lángba lobbantani Olaszországot. Állandó sztrájkot hirdettek országos szinten., hogy felhívják a figyelmet a gázai háborúra és arra kényszerítsék a kormányt, hogy szakítson meg mindenfajta kapcsolatot Izraellel. 

(FILES) Swedish climate activist Greta Thunberg (R) is seen on board of a vessel of a civilian flotilla, carrying pro-Palestinian activists, and humanitarian aid and aiming to break the Israeli blockade of the Gaza Strip, remains moored at Barcelona port on September 1, 2025, after being forced to return due to bad weather. Spain is to send navy ship to assist Gaza aid flotilla, AFP reports on September 24, 2025. (Photo by Lluis GENE / AFP)
 Egyre többen vonulnak utcára országszerte, hogy hangot adjanak a palesztin nép iránti szolidaritásuknak. Azt ígérték, hogy újra megbénítják az országot, ha Izrael feltartóztatja a humanitárius segélyeket szállító flottillát
Fotó: AFP

A palesztin diákmozgalmak és a szakszervezetek bejelentették, hogy újfajta formában fognak tüntetni. Állandósulni fognak a jövőben a palesztinpárti megmozdulások.

Céljuk, hogy a legnagyobb és legforgalmasabb közlekedési csomópontokon folyamatosan legyenek tüntetők. 

Pontosan meg is jelölték, hogy melyek lesznek azok a terek, ahol állandósulnak az állótüntetések. Arra is figyelmeztettek, hogy bejelentés nélkül hívják az utcára a tömegeket, ha a Gázába humanitárius segítséget szállító Flottillát feltartóztatják az izraeli hatóságok. 

A szakszervezetek azzal fenyegetőznek, hogy október 4-én újra megbénítják az országot.  

A kisebb településekről buszokkal szállítják a nagyvárosokba a tiltakozókat.  A szervezetők azt is bejelentették, a Termini pályaudvar előtti tér szimbolikus színhelye lesz a Gázáért, valamint a Flottilla védelmében folytatott harcoknak. 

Az Infrastruktúráért és Közlekedésért felelős Minisztérium hangsúlyozta, hogy a mozgósításhoz való jogot nem kívánják korlátozni, de vannak szabályok, amelyeket a társadalmi rend érdekében mindenkinek tiszteletben kell tartania. 

Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök együttműködésre szólította fel a Gázai övezet partjaihoz tartó közel ötven hajóból álló flotta szóvivőjét. Azt kérte, hogy a humanitárius segélyeket a jeruzsálemi patriarchátus közvetítésével juttassák el a háborús övezetbe, mert csak így garantálható a hajókon utazók testi épsége. 

A flottilla aktivistái visszautasították az olasz államfő felhívását, de úgy nyilatkoztak, megfontolják, hogy elfogadják az olasz kormány közvetítését. 

Hozzáfűzték visszavonulásuk olyan lenne, mintha saját életüket akarnák megmenteni. Elfogadhatatlannak tartják, hogy az olasz kormány nem kérheti meg Izraelt, hogy garantálja testi épségüket. 

Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter válaszolt, Maria Elena Delia a flottilla delegáció olasz szóvivőjének felvetésére. Elmondta hajlandó mindenkit meghallgatni és a felek között közvetítetni. Hozzáfűzte, nemcsak az olasz, hanem a más nemzetiségű állampolgárok testi épségét is védelmezni fogják. Az olasz sajtó arról is beszámol, hogy a Frontex visszautasította a humanitárius misszió aktivistáinak kérelmét, arra vonatkozóan, hogy támogassák a flottilla misszióját. A Frontex egy európai határellenőrzési ügynökség, nem katonai, hanem civil szervezet, nincs kapacitásuk védelmet vagy kíséretet nyújtani a Gázába tartó Globális Sumud Flottillának – nyilatkozta egy szóvivő az ANSA olasz hírügynökségnek.  

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

