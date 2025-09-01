Bezzegromániában keres szövetségeseket Weber

„Köszönöm Manfred Webernek a mai látogatást Cotroceniből. Az Európai Néppárt elnökével következetes megbeszélést folytattam a közös prioritásokról: a biztonságos, stabil Európai Unióról és a versenyképes gazdaságról” – írta mai bejegyzésében a Facebook-oldalán a román államfő.

Nicusor Dan hozzátette:

Továbbra is együtt fogunk dolgozni ezeknek a céloknak az eléréséért. Ugyanakkor elismerésemet fejeztem ki a PPE Romániának nyújtott folyamatos támogatásért.

Ezt megelőzően Weber találkozott Ilie Bolojan megbízott miniszterelnökkel is, aki a Román Nemzeti Liberális Párt vezetőségi ülésén fogadta az Európai Néppárt elnökét – számolt be róla a stiripesurse.ro. A portál értesülése szerint a két fél közötti párbeszéd célja egy erős és biztonságos Európa megszilárdítása a keleti szárnyon, az EPP támogatása Romániának az Európai Bizottsággal folytatott párbeszédben a költségvetési hiányról, valamint a PNRR-en keresztül finanszírozott projektek megvalósítása és befejezése volt, különös tekintettel a kórházakba és a közúti infrastruktúrába történő alapvető beruházásokra. A megbeszélést követő közös sajtótájékoztatóról felvételt tett közzé a román miniszterelnök a hivatalos közösségi oldalán.

Több mint véletlen, hogy Manfred Weber bukaresti látogatására a kormány által elfogadott gazdasági megszorító csomagot alkotó jogszabályok parlamenti vitája napján került sor.

A kormány döntéseiről korábban beszámoltunk. Hétfőn a szenátus és a képviselőház egymást követő közös ülésein vállal felelősséget a kormány öt olyan törvényjavaslatért, amelyek a második deficitcsökkentő csomag részét képezik. A parlamenti ülések 19 órakor kezdődnek a törvényhozók személyes vagy online jelenlétével. Hasonló eljárásra még nem volt példa a román politikai életben – írja a maszol.ro.

A program szerint az első parlamenti közös ülésen a kormány a szolgálati nyugdíjakra vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló tervezetért vállal felelősséget.

A második ülésen az egészségügyi intézkedéseket előíró tervezet kerül napirendre, míg a harmadikon az állami cégek vállalatirányításáról szóló sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló tervezetet vitatják meg.

Borítókép: Nicușor Dan és Manfred Weber Bukarestben (Fotó: AFP)