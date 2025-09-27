Embervadászat Budapesten – a német bíróság is elismerte

Hanna hívei a Stadelheim börtön előtt demonstráltak, ahol a fokozott biztonsági intézkedésekkel védett tárgyalóterem is van. A „Budapest Komplexum” másik hét gyanúsítottja feladta magát, közülük hatot düsseldorfi bíróság elé állítottak, köztük a nem bináris Maja T.-t is, akit tavaly kiadtak Magyarországnak. Korábban arról is írtunk, hogy szándékosan provokálta a börtönőröket az antifa, hogy aztán a bíróságon elsírhassa magát.

Borítókép: Hanna hívei a Stadelheim börtön előtt demonstráltak (Fotó: AFP)