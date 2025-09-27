börtönantifa csoportHanna Sembervadászat BudapestMünchen

Embervadászat Budapesten – a német bíróság is elismerte

A müncheni bíróság öt év szabadságvesztésre ítélte Hanna S. szélsőbaloldali aktivistát, aki erőszakos akciókban vett részt Budapesten. Az ügyészség által indítványozott kilenc évnél jóval enyhébb ítélet született, pedig a bizonyítékok alapján két budapesti támadásban is érintett volt a vádlott – amelyek során több ember súlyosan megsérült.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 15:25
Hanna hívei a Stadelheim börtön előtt demonstráltak (Fotó: AFP)
Hanna hívei a Stadelheim börtön előtt demonstráltak (Fotó: AFP) Fotó: PETER KNEFFEL Forrás: DPA
A müncheni Felsőbb Tartományi Bíróság öt év börtönre ítélte Hanna S.-t, a szélsőbaloldali aktivistát, akit azzal vádoltak, hogy erőszakos cselekményekben vett részt Magyarországon. Többek között súlyos testi sértésért is felelőssé tették. A bíróság megállapította, hogy Hanna S. jelen volt a budapesti támadások során, az ítélet azonban még nem végleges – írja az Origo.

Fotó: ALF MEIER / DPA

Embervadászat Budapesten

Jóval enyhébb ítélet született, mint a német szövetségi ügyészség által kért kilenc év, amit gyilkossági kísérlet vádja miatt indítványoztak. Hanna S. ügye február óta folyik Münchenben. Az Antifa-tag Maja T. társát most öt év szabadságvesztésre ítélték, a bíró a Budapesten elkövetett támadást „embervadászatként” írta le. 

Hanna hívei a Stadelheim börtön előtt demonstráltak, ahol a fokozott biztonsági intézkedésekkel védett tárgyalóterem is van. A „Budapest Komplexum” másik hét gyanúsítottja feladta magát, közülük hatot düsseldorfi bíróság elé állítottak, köztük a nem bináris Maja T.-t is, akit tavaly kiadtak Magyarországnak. Korábban arról is írtunk, hogy szándékosan provokálta a börtönőröket az antifa, hogy aztán a bíróságon elsírhassa magát.

Borítókép: Hanna hívei a Stadelheim börtön előtt demonstráltak (Fotó: AFP) 

