A müncheni Felsőbb Tartományi Bíróság öt év börtönre ítélte Hanna S.-t, a szélsőbaloldali aktivistát, akit azzal vádoltak, hogy erőszakos cselekményekben vett részt Magyarországon. Többek között súlyos testi sértésért is felelőssé tették. A bíróság megállapította, hogy Hanna S. jelen volt a budapesti támadások során, az ítélet azonban még nem végleges – írja az Origo.
Embervadászat Budapesten – a német bíróság is elismerte
A müncheni bíróság öt év szabadságvesztésre ítélte Hanna S. szélsőbaloldali aktivistát, aki erőszakos akciókban vett részt Budapesten. Az ügyészség által indítványozott kilenc évnél jóval enyhébb ítélet született, pedig a bizonyítékok alapján két budapesti támadásban is érintett volt a vádlott – amelyek során több ember súlyosan megsérült.
Embervadászat Budapesten
Jóval enyhébb ítélet született, mint a német szövetségi ügyészség által kért kilenc év, amit gyilkossági kísérlet vádja miatt indítványoztak. Hanna S. ügye február óta folyik Münchenben. Az Antifa-tag Maja T. társát most öt év szabadságvesztésre ítélték, a bíró a Budapesten elkövetett támadást „embervadászatként” írta le.
További Külföld híreink
Hanna hívei a Stadelheim börtön előtt demonstráltak, ahol a fokozott biztonsági intézkedésekkel védett tárgyalóterem is van. A „Budapest Komplexum” másik hét gyanúsítottja feladta magát, közülük hatot düsseldorfi bíróság elé állítottak, köztük a nem bináris Maja T.-t is, akit tavaly kiadtak Magyarországnak. Korábban arról is írtunk, hogy szándékosan provokálta a börtönőröket az antifa, hogy aztán a bíróságon elsírhassa magát.
Borítókép: Hanna hívei a Stadelheim börtön előtt demonstráltak (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Azonnal visszahívtak egy élelmiszert, veszélyes sugárzási értéket mértek ebben az ételben
Egy fűszerszállítmányban is radioaktív anyagot mutattak ki.
A NATO a jövőben még nagyobb erővel fog fellépni a légtérsértések ellen
A légvédelem elsődleges prioritás.
Szijjártó Péter: A Barátság kőolajvezetéket ért támadás nem érinti a magyar ellátást
Minimális károk keletkeztek.
Rakétazáporra ébredtek egy ukrán régió lakói
A kritikus infrastruktúrát érte találat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Azonnal visszahívtak egy élelmiszert, veszélyes sugárzási értéket mértek ebben az ételben
Egy fűszerszállítmányban is radioaktív anyagot mutattak ki.
A NATO a jövőben még nagyobb erővel fog fellépni a légtérsértések ellen
A légvédelem elsődleges prioritás.
Szijjártó Péter: A Barátság kőolajvezetéket ért támadás nem érinti a magyar ellátást
Minimális károk keletkeztek.
Rakétazáporra ébredtek egy ukrán régió lakói
A kritikus infrastruktúrát érte találat.