Ahol megelevenedik a Római Birodalom: Carnuntum titkai + videó

Carnuntum római kori város a magyar határ közelében: Pannónia egykori fővárosa katonai tábornak, polgárvárosnak és kereskedelmi központnak is helyet adott. Ma a látogatók bejárhatják a rekonstruált épületeket, a fürdőt és az amfiteátrumot. Megkóstolhatnak korabeli ételeket, miközben átélhetik az ókori római élet hangulatát és megtekinthetik a múzeum gazdag kiállítását. Flavius Kyrill Blume, a régészeti park kulturális szervezőinek a vezetője, magyar nyelven is kalauzolja az érdeklődőket, szenvedéllyel bemutatva az antik világot. Hétvégén, szeptember 6-7-én Carnuntum a Római fesztivállal várja az érdeklődőket gladiátorharcokkal, programokkal és ínycsiklandó falatokkal.

Hagyánek Andrea
2025. 09. 03. 5:27
Römerstadt Carnuntum Fotó: Magyar Nemzet
Carnuntum 285 kilométerre található Budapesttől, Bécs és Pozsony között; a település a Római Birodalom fontos katonai és kereskedelmi központja volt Pannónia provincia területén, mintegy 60 ezer lakossal. 

Carnuntum
Carnuntumban 130 éve folyik tudományos kutatás 
Fotó: Römerstadt Carnuntum

2021 óta a Römerstadt Carnuntum és régészeti emlékei az UNESCO világörökség részét képezik, a gyűjtemény több millió kiállítási tárgyat tartalmaz. A városban 130 éve folyik tudományos kutatás, az első ásatásokat a légió táborának területén végezték. 2012 és 2015 között az egész települést nem romboló módszerekkel – például georadarral és légi lézeres szkenneléssel – sikerült feltérképezni.

Flavius Kyrill Blume, a régészeti park kulturális szervezőinek vezetője lapunknak elmondta, hogy a római város helyét már a XII–XIII. században ismerték, de a professzionális ásatások a XIX. század második felében kezdődtek a Habsburgok megbízásából. 

Az első régészek nem kaptak pénzt, hanem az ásatások során talált tárgyakat használhatták fel. Az összes kő, az összes olajlámpa, az összes ólomból készült tárgy, amit itt találtak, hasznosítható volt

– magyarázta az idegenvezető. Hozzátette: a harmincas években Hitler is érdeklődött a hely iránt, hasonlóan Mussolini Pompeji projektjéhez. A II. világháború megszakította a munkát, majd az 50–60-as években indult újra a kutatás, és 2006-tól kezdődtek a házrekonstrukciók. 

A mai napig építjük és használjuk ezeket a házakat

– tette hozzá. A belépés után a helyi múzeumban római sírköveket lehet megtekinteni, amelyek feliratai röviden bemutatják az elhunytak nevét, életkorát és társadalmi státuszát; a sírhelyek többsége katonai jellegű.

sírhely
A sírhelyek többsége katonai jellegű 
Fotó: Magyar Nemzet

Ezt követően egy hatalmas vásznon egyszerre három filmet lehet nézni, amely szintén egy igazi időutazás. A város makettje a 3. századi állapotokat szemlélteti, bemutatva a katonai tábort, a polgárvárost és a kisebb szentélyvárosokat. 

Carnuntum Kr. u. 6-ban Tiberius ideiglenes katonai táboraként indult, később állandóvá vált, ötezer katona állomásozott itt, és a Duna határvonal védelmét biztosították. Idővel civil lakosság telepedett le, a város kereskedelmi központtá vált: kr. u. 200 körül mintegy 60 ezer ember élt itt császári helytartóval, fórumokkal, bíróságokkal és fürdőkkel.

193-ban Septimius Severus Carnuntumból vonult Rómába, császárrá kiáltatta ki magát, a város kolónia rangot kapott, két amfiteátrummal. Ma mindössze a Heidentor, a pogánykapu maradt fenn. A hanyatlás a 4–5. század fordulóján kezdődött. 

Na kik miatt? Hát a hunok miatt

 – mondta viccesen az idegenvezető, aki nemcsak a Római Birodalom, de a magyar történelem és kultúra szerelmese is. A Bécsi Egyetemen tanult hungarológiát, és sok időt töltött Magyarországon gyerekkorában is.

Flavius Kyrill Blume
Flavius Kyrill Blume, a régészeti park kulturális szervezőinek a vezetője 
Fotó: Magyar Nemzet

Na de térjünk vissza Carnuntumba, ahol a látogatók interaktívan élhetik át az ókori életet: az épületekben és az utcán mindent meg lehet tapintani és ki lehet próbálni. 

Az amforák, olívaolaj-, bor- és fűszertárolók segítséget nyújtanak a mindennapi élet és az étrend bemutatásához, szemléltetve, hogy a gazdag polgárok különböző régiókból szerezték be az olívaolajat, amit nemcsak főzéshez, hanem bőrápolásra is használtak. 

A látogatók megismerkedhetnek az ókori római konyhával, megkóstolhatják például a fokhagymás-sajtos moretum krémet, és garummal ízesített ételeket.

olívaolaj
A gazdag polgárok különböző régiókból szerezték be az olívaolajat 
Fotó: Magyar Nemzet

Ahogy az idegenvezető fogalmazott, a házakban érezhető a római lélek. „Ha szerencséjük van, találkozhatnak egy igazi római előadással is. Bemész egy házba, és átélheted a római életet, mintha egy antik városban lennél” – magyarázta.

Bejárható a Lucius-ház és a Villa Urbana: a házak fürdői, latrinái és fűtési rendszere megmutatják a korabeli életkörülményeket. A közösségi vécék és a fürdők rendkívül népszerűek voltak az ókorban: a társasági élet, a beszélgetések, üzletek és politikai viták központjai is voltak. Utóbbiban rekonstruálták az ókori padlófűtést, így érzékelhető, milyen meleg lehetett egykor a helyiségekben. 

fürdő
A fürdők rendkívül népszerűek voltak az ókorban 
Fotó: Magyar Nemzet

Lucius házában egy oltár is látható, ami akkoriban a ház védelmét szolgálta. A látogatók itt a polgári réteg hétköznapi, de egyben jómódú életének részleteibe is betekintést nyerhetnek: megfigyelhetik többek között az épület különleges akusztikáját, a gondosan elhelyezett márványdíszítéseket. 

Lucius háza 
Fotó: Römerstadt Carnuntum 

Carnuntum teljes bejárásához legalább fél nap szükséges; a látogatások 10–15 fős csoportokban zajlanak; magyar nyelvű, papíralapú útmutató is segíti a tájékozódást. Minden év májusában rendezik meg a gladiátorok napját az amfiteátrumban, ahol a Família Gladiatoria Glácanuntina tagjai valósághű, előre nem megbeszélt küzdelmeket vívnak. A laniszta felügyeli az eseményt, a támogatók adományaival pedig a fellépés valósághű és látványos élmény lesz.

A Museum Carnuntinum a településhez közel, Bad Deutsch-Altenburgban található, ami rengeteg értékes kiállítási tárgyat őriz az ásatásokról. 

Museum Carnuntinum
Museum Carnuntinum 
Fotó: Römerstadt Carnuntum

Hétvégén Römerstadt Carnuntum a Római fesztivállal várja az érdeklődőket gladiátorharcokkal, programokkal és ínycsiklandó falatokkal – előreláthatólag szép időben. 

Természetesen Flavius is ott lesz, ahogy ott volt a városban gyerekkorában is többször. 2012-ben amikor visszatért, addigra már a legtöbb házat befejezték. Akkor azt mondta az édesanyjának, Carnuntumban szeretne dolgozni. 

„Ott volt már a fürdő, a villa, a Luciusnak a háza, és én beleszerettem a városba” – mesélte lapunknak. Hozzátette: 2019-ben jelentkezett magyar idegenvezetőnek a parkba, akkor már kulturális vezető lett.

Gyerekkorom óta érdekel az ókori Róma. Soha nem álltam Asterix oldalára, mindig a szegény rómaiak pártján álltam, állandóan római ruhában akartam lenni, és tudtam, hogy az antik világgal szeretnék foglalkozni. 

A Flavius egy latin férfinév, eredetileg a római Flavius nemzetség tagjainak neve volt. Jelentése: „aranysárga” vagy „szőke”, utalhat a hajszínre vagy a fényes, ragyogó jellemre. Az idegenvezető a keresztnevét az édesanyjától kapta, aki Flavius édesapjához hasonlóan érdeklődött a római történelem iránt. Az idegenvezető második neve Kyrill, ami egy görög név. Nomen est omen.

Borítókép: Römerstadt Carnuntum (Fotó: Magyar Nemzet)

