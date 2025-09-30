Étteremben lövöldöztek, többen megsérültek

A rendőrség tájékoztatása szerint az ismeretlen tettes három férfit és két nőt sebesített meg, az egyik nő állapota súlyos. A rendőrség lezárta a környéket, a tettest még nem fogták el – írja az MTI.

A szerb média jelentése szerint a lövöldözés egy bárban történt a Slanacki Put utcában.

Ma egy ismeretlen személy lőfegyvert használt egy bárban Visnjicka Banjában, öt embert, három férfit és két nőt megsebesítve

– jelentette be a szerb belügyminisztérium.

A CNA hírügynökség szerint a nyomozás folyamatban van, és a rendőrség intenzíven dolgozik a körülmények tisztázásán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)