lövöldözésBelgrádSzerbia

Étteremben lövöldöztek, többen megsérültek

Tüzet nyitott egy férfi egy étterem vendégeire kedden Belgrádban, a lövöldözésben öten megsebesültek – közölte a szerbiai belügyminisztérium.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 22:01
Illusztráció Fotó: MAXIM KONANKOV Forrás: NurPhoto
A rendőrség tájékoztatása szerint az ismeretlen tettes három férfit és két nőt sebesített meg, az egyik nő állapota súlyos. A rendőrség lezárta a környéket, a tettest még nem fogták el – írja az MTI. 

A szerb média jelentése szerint a lövöldözés egy bárban történt a Slanacki Put utcában.

Ma egy ismeretlen személy lőfegyvert használt egy bárban Visnjicka Banjában, öt embert, három férfit és két nőt megsebesítve

– jelentette be a szerb belügyminisztérium.

A CNA hírügynökség szerint a nyomozás folyamatban van, és a rendőrség intenzíven dolgozik a körülmények tisztázásán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

