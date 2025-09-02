FicoPutyinpeking

Fico Putyinnal tárgyalt Pekingben

A szlovák miniszterelnök Pekingbe érkezett, és már munkához is látott. Robert Fico és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalásán az EU mellett Ukrajna kérdése is felvetődött.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 14:28
Fotó: MAXIM SHEMETOV Forrás: POOL
A szlovák miniszterelnök megérkezett Pekingbe, ahol a terveknek megfelelően az orosz elnökkel is találkozott. Robert Fico és Vlagyimir Putyin megbeszélésén nemcsak az EU, de Ukrajna kérdése is felmerült – írja a ZN.

Fico szerint az EU nem látja a teljes képet
Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL

A szlovák miniszterelnök a találkozó kapcsán hangsúlyozta, hogy számos kritika fogja érni emiatt, azonban szeretné az alkalmat arra használni, hogy Vlagyimir Putyin üzenetét továbbítsa az EU vezetői felé. Fico egyúttal azonban kritizálta is az Európai Uniót, amit egy kút fenekén ülő békához hasonlított.

Fico szerint ugyanis az európai vezetők nem látják a teljes képet. 

A szlovák miniszterelnök egyúttal hitet tett amellett, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja, azonban az ország európai uniós csatlakozását nem utasította el. A hírek szerint Pozsony az Európai Bizottság Repower EU terve ellen fog szavazni, amely az orosz fosszilis tüzelőanyagok 2027-ig történő fokozatos kivonását irányozza elő. A miniszterelnök szerint a szlovák vállalatok továbbra is működni fognak az orosz piacon, mert ez előnyös számukra.

A beszámolók alapján Putyin egy javaslattal is élt a szlovák kormányfő felé. Az orosz elnök szerint Szlovákiának korlátoznia kéne az olaj- és gázszállítást Ukrajnába. Putyin szerint ez állítólag „segítene Kijevnek felismerni, hogy nem lehet mások érdekeit megsérteni”. 

Borítókép: Robert Fico szlovák kormányfő (Fotó: AFP)

