Háború ide vagy oda, az ukránok szeretik az új autókat

Az ukrán autópiacon továbbra is lendületben van a kereslet. Bár a mindennapokat a háború határozza meg, az új autók népszerűsége folyamatosan nő, különösen a Kínából érkező elektromos modelleké. A friss statisztikák szerint a vásárlók egyre inkább a modern és környezetbarát megoldások felé fordulnak.

Wiedermann Béla
2025. 09. 16. 13:52
Egy megsemmisült autó egy szervizben az orosz dróntámadás után Szumiban, 2025. szeptember 12-én. Forrás: AFP
Az Ukrauto­prom adatai szerint az ukrán vásárlók a háború alatt is aktívan keresik az új autókat, mindenekelőtt a kínai gyártók elektromos modelljeit. Augusztusban 2424 darab személygépkocsit vásároltak a Távol-Keletről, ami 42 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben a hónapban.

Háború idején is kelendők az új autók Ukrajnában, ahol a kínai elektromos járművek eladásai ugrásszerűen, több mint 40 százalékkal növekedtek. Fotó: AFP

A behozott kínai autók közül 2026 volt új, ami 52 százalékos növekedést jelent, míg 398 használtan került a piacra, ez hétszázalékos emelkedés. A statisztikák szerint a teljes mennyiség 88 százaléka elektromos jármű volt.

A háború idején is népszerűek az elektromos modellek

Az új autók közül a BYD Song Plus bizonyult a legnépszerűbbnek 361 eladott példánnyal, ezt követte a Volkswagen ID. UNYX 206-tal, valamint a Honda eNS1 202-vel. A kínálatból a BYD Sea Lion 07 (155) és az Audi Q4 (109) is sok vásárlót vonzott.

A használt kínai kocsik piacán a ZEEKR 001 állt az élen 33 eladott autóval, amelyet a BYD Sea Lion 07 (28) és a BYD Song Plus (26) követett. A lista első öt helyére a Polestar 2 (19) és a ZEEKR 7X (18) fért fel.

A kínai gyártók térnyerése mellett augusztusban több mint hatezer használt elektromos autóval bővült az ukrán autópark. A legnépszerűbb importmárka változatlanul a Tesla, amelyet a Nissan és a Kia követ megbízható és elérhető modelljeikkel.

A szakértők szerint egyre több olyan modell jelenik meg a piacon, amely a hosszabb utazásokhoz is biztonságos választás. 

A tízes listára olyan járművek kerültek fel, mint a Mercedes-Benz CLA, a Mercedes-Benz EQS vagy a DS No8, amelyek jelentős hatótávolsággal rendelkeznek.

Borítókép: Egy megsemmisült autó egy szervizben az orosz dróntámadás után Szumiban, 2025. szeptember 12-én (Fotó: AFP)

