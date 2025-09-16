Tíz évvel ezelőtt, 2015. szeptember 16-án migránsok százai próbálták áttörni a magyar határt Röszkénél. Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „A kép tíz éve készült, de ami aznap történt, azt míg élünk, nem feledjük. Tíz éve ezen a napon migránsok százai rohamozták meg Magyarország déli határát Röszkénél. A határkerítésnek és a magyar rendőrök hősiességének köszönhetően aznap megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak. Megmutattuk Európának, hogy meg tudjuk csinálni.”
Orbán Viktor: Itt nem jönnek át
Tíz év telt el a röszkei határroham óta, amely mérföldkőnek számít a magyar határvédelem történetében. Orbán Viktor közösségi oldalán emlékezett meg az eseményekről, hangsúlyozva, hogy akkor a magyarok bebizonyították: képesek saját erejükből megvédeni hazájukat.
Csak magunkra számíthatunk
A kormányfő hangsúlyozta:
Nekünk, magyaroknak a világ aznap megváltozott. Mi, magyarok aznap újra megtanultuk, hogy brüsszeli paragrafusokkal és a birodalmi központban kitalált paktumokkal nem lehet megvédeni a határokat. Megtanultuk, hogy a naivitást könyörtelenül megbüntetik – akkor is, ha jóindulattal párosul. És azt is megtanultuk, hogy ha baj van, csak magunkra számíthatunk.
Orbán Viktor hozzátette, hogy a határ védelme nemcsak kerítést, hanem bátor embereket is igényel.
Ide határkerítés kell és bátor végvári vitézek. Köszönettel tartozunk a rendőreinknek, a katonáinknak, a határvadászoknak, és mindenkinek, aki 2015. szeptember 16-án megvédte, és azóta is védi Magyarország határait!
– írta.
Orbán Viktor üzenete Brüsszelnek
A miniszterelnök kiemelte: a magyar emberek bátorsága kötelezi a kormányt, hogy minden alkalommal világossá tegye az álláspontját a migráció ügyében.
Bátorságuk arra kötelez minket, hogy újra és újra megüzenjük Brüsszelnek: a migráció ügyében nincs kompromisszum. Zsarolhatnak, bírságolhatnak és hozhatnak négyévente újabb és újabb EU-konform ellenzéki üdvöskét, a magyarokat úgysem fogják megtörni
– fogalmazott. Bejegyzését Orbán Viktor rövid, de egyértelmű üzenettel zárta:
Itt nem jönnek át!
Borítókép: A röszkei események fordulópontot jelentettek a magyar határvédelemben (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
