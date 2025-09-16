Tíz éve volt a röszkei csata + videó

A röszkei zavargás előzményei

2015 első felében a Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkező migránsok száma jelentősen megnőtt. A magyar kormány lezárta a magyar–szerb zöldhatárt, hogy megakadályozza a tömeges, engedély nélküli belépést. A lezárás a szerb oldalon torlódást okozott, ami a feszültség kirobbanásához vezetett.

A biztonsági határzár Röszke közelében Fotó: MTI/Rosta Tibor

A tömegzavargás

Szeptember 16-án a Röszke 2. határátkelő szerbiai oldalán több ezer migráns gyűlt össze.

A kezdetben békés tömeg agresszívvá vált, áttörték a lezárt határkaput, és kővel, bottal, valamint egyéb tárgyakkal támadták a magyar rendőröket, autógumikat gyújtottak fel. A Terrorelhárítási Központ kommandósai rohamrendőrök beavatkozásával visszaszorították a zavargást.

Az összecsapásokban húsz rendőr megsérült, közülük kettőt súlyos állapotban kórházba kellett szállítani. A helyszínen több újságíró is megsebesült.

A zavargás előtt a migránsok közül néhányan hergelték a tömeget a szerb oldalon, a támadók gyerekeket és nőket is pajzsként használtak. A magyar hatóságok könnygázt és vízágyút alkalmaztak, a szerb rendőrök csak később működtek közre a tömeg visszaszorításában.

Ahmed H. és az irányítás

Ahmed H. 39 éves szír állampolgár, a zavargás egyik fő szervezőjeként vált ismertté. Elfogására három nappal a zavargás után került sor Győrben.

A férfi a Tabligh Dzsamaat nevű iszlám mozgalom tagja volt, több érvényes útlevélt találtak nála, de illegálisan lépett Magyarország területére. Vállalkozása, jachtja, öt autója és ingatlana is volt Cipruson, állampolgársági kérelmét azonban elutasították.

H. első fokon tíz évet, jogerősen öt évet kapott terrorcselekményért, négy év letöltése után, 2019-ben szabadult, majd kitoloncolták az országból.