Donald Trump kilátásba helyezte, hogy belföldi terrorszervezetté nyilvánítja a szélsőbalos mozgalmat

Trump kijelentette, hogy egyes radikális csoportok gyilkosságot is megúsznak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 8:56
Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy belföldi terrorszervezetté nyilvánítja az antifa mozgalmat Fotó: ANDREW THOMAS Forrás: AFP
Donald Trump elnök a Fehér Házban egy nyilvános eseményen arra a kérdésre válaszolva, hogy nyitott lenne-e belföldi terrorszervezetté nyilvánítani a csoportot, úgy válaszolt: „megtenném, száz százalék, és másokat is egyébként, de az antifa szörnyű”. 

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy belföldi terrorszervezetté nyilvánítja az antifa mozgalmat. Fotó: AFP

Donald Trump: Egyes radikális csoportok gyilkosságot is megúsznak

Beszéltem a főügyésszel arról, hogy maffiaszerű bűnszervezetben elkövetett cselekményekért vádeljárás induljon néhány emberrel szemben, akiről olvasni lehet, hogy dollárok millióit és millióit adják izgatásra

– fogalmazott. 

Ezek nem tüntetések. Ezek bűncselekmények

– tette hozzá az elnök. Kiemelte a bevándorlási hatóság járműveit ért közelmúltbeli támadásokat, amikor kövekkel és téglákkal dobálták meg a szövetségi hivatalok autóit.

Az elnök egyben hangsúlyozta, hogy az erőszakos tüntetéseken, amelyeken az antifa szervezetek feltételezett tagjai is részt vesznek, erőszakos támadások érik a bűnüldöző szervek tagjait. Donald Trump a fehér házi eseményen elnöki nyilatkozatot írt alá arról, hogy a rossz közbiztonsági helyzet kezelésére szolgáló intézkedéseket Memphisre is kiterjesszék, és kilátásba helyezte a Nemzeti Gárda mozgósítását a Tennessee államban található nagyvárosba.

