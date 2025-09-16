Donald Trump kilátásba helyezte, hogy belföldi terrorszervezetté nyilvánítja a szélsőbalos mozgalmat

Donald Trump elnök a Fehér Házban egy nyilvános eseményen arra a kérdésre válaszolva, hogy nyitott lenne-e belföldi terrorszervezetté nyilvánítani a csoportot, úgy válaszolt: „megtenném, száz százalék, és másokat is egyébként, de az antifa szörnyű”.

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy belföldi terrorszervezetté nyilvánítja az antifa mozgalmat. Fotó: AFP

Donald Trump: Egyes radikális csoportok gyilkosságot is megúsznak

Beszéltem a főügyésszel arról, hogy maffiaszerű bűnszervezetben elkövetett cselekményekért vádeljárás induljon néhány emberrel szemben, akiről olvasni lehet, hogy dollárok millióit és millióit adják izgatásra

– fogalmazott.

Ezek nem tüntetések. Ezek bűncselekmények

– tette hozzá az elnök. Kiemelte a bevándorlási hatóság járműveit ért közelmúltbeli támadásokat, amikor kövekkel és téglákkal dobálták meg a szövetségi hivatalok autóit.