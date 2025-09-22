Rendkívüli

Belgiumkéseléstragédia

Három embert megkéseltek Belgiumban

Súlyos késelés történt Izegemben. Belgiumban a rendőrség helikoptereket is bevetett az elkövető felkutatása érdekében.

2025. 09. 22. 15:47
Izegemben letartóztattak egy férfit, aki a vádak szerint három embert ölt meg Roeselare-ban. A rendőrség széles körű kutatást végzett és helikoptereket is bevetett Belgiumban a késelés elkövetőjének felkutatása érdekében – írja a European Conservative

A késelés elkövetőjét az esti órákban elfogták Belgiumban
A három áldozat különböző helyeken vesztette életét: egy 45 éves férfi egy szépségszalon közelében, egy 43 éves nő egy házban, és egy 67 éves férfi a házában, miután a gyanúsított becsöngetett hozzá.

A hatóságok szerint az első két gyilkosság az afgán közösséget érintette, míg a helyi média családi és párkapcsolati vitákkal hozta összefüggésbe a támadásokat.

Drónokkal, helikopterekkel és különleges egységekkel végzett kiterjedt kutatás után a gyanúsítottat este 11 óra körül tartóztatták le az Izegem állomáson. Kris Declercq polgármester azt mondta, hogy a gyilkosságok sokkolták a közösséget, de dicsérte a rendőrséget a gyanúsított elfogásáért.

Az ügyészség később ad bővebb tájékoztatást az indítékról.

Borítókép: Belga rendőrök (Fotó: AFP) 

