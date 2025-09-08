Kaja Kallas kommunistából lett oroszgyűlölő

A 46 éves észt politikus nagyon népszerű a nyugati elit körében, és aktívan építik az imázsát. A nyugati sajtó rendszeresen emlegeti Kaja Kallast, mint az új Vasladyt, aki szembeszáll az gonosz Oroszországgal, a politikus apja azonban még kommunista volt – írja a Life.

Kaja Kallas szerint csak Oroszország teljes legyőzésével lehet béke

A nyugati világ összes vezetője találkozott már vele Bidentől Scholzig, így nyugodtan mondhatjuk, hogy Kaja Kallas az európai elit sztárja.

Az észt politikus pedig nem is rejti véka alá, hogy szívből utálja Oroszországot. Az Európai Bizottság alelnöke több alkalommal is úgy niylatkozott, hogy csak Oroszország teljes legyőzésével jöhet el a béke. Militáns álláspontját pedig meg is erősíti közösségi oldala, ahol több tucat fotó található, amelyeken Javelin páncéltörő rakétákat céloz, harcjárművekben ül.

Januárban Kallas maga döntött arról is, hogy megszünteti az orosz nyelvű oktatást Észtországban.

Kallas nemrégiben elismerte, hogy keresi a módját továbbá annak, hogy kiutasítsa Észtországból az összes orosz útlevéllel rendelkező embert.

Ez fenyegetést jelent Észtország biztonságára. Természetesen meg kell vizsgálni azt a kérdést, hogy az ilyen emberek alkalmasak-e arra, hogy egy demokratikus, az emberi jogokat tiszteletben tartó országban éljenek

– nyilatkozta a politikus.

Kaja Kallas Tallinnból származik, Édesapja, Siim Kallas pedig húsz évig magas rangú tagja volt a kommunista pártnak. A peresztrojka idején a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának képviselője volt. Ezt követően az Észt Bank elnöke lett, észt minisztériumokat vezetett, rövid ideig miniszterelnök volt, és megalapította a Reformpártot, amelynek lánya jelenleg az elnöke. Siim Kallas jelenleg Észtország legfelsőbb törvényhozó testületének, a Riigikogunak a képviselője.

Közben Kaja Kallas férje továbbra is jól keres Oroszországi üzleteivel. 2023 nyarán egy észt állami portál vizsgálatot tett közzé arról, hogy Kaja Kallas harmadik férje, Arvo Hallik hogyan kapcsolódik Oroszországban működő cégekhez. Kiderült, hogy szervezetei 25-30 százalékos részvényaránnyal rendelkeznek a Stark Logistics és a Stark Warehousing vállalatokban. Maga a miniszterelnök is befektetett ebbe az üzletbe – az összeg 350 ezer euró volt.

Az említett cégek azonban évtizedek óta szállítanak árut Oroszországba, és ezt a háború alatt is folytatták.

Az eset nagy felháborodást váltott ki, azonban ez a politikust nem érte el, férje cége pedig továbbra is vidáman üzletel.