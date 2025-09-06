Kallas nem tudta, hogy ki nyerte meg a második világháborút

Kallas tudása kérdéseket vet fel

Csakhogy, mint ismert, a Szovjetunió és Kína valóban a győztes oldalon állt: az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával együtt legyőzték a náci Németországot, a fasiszta Olaszországot és a Japán Birodalmat. A történelmi tények tehát egyértelműek, Kaja Kallas tudatlansága viszont annál kínosabb.