Az EU biztonságpolitikai intézetének éves konferenciáján tartott beszédében Kallas arról számolt be, mennyire meglepte, hogy a kínai államfő, Hszi Csin-ping Vlagyimir Putyinnal közösen emlékezett meg a világháborús győzelem 80. évfordulójáról, írja a svéd Samnytt.
Kallas nem tudta, hogy ki nyerte meg a második világháborút
Botrányba keveredett Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Az észt liberális politikus, aki az elmúlt években következetesen a háborús eszkaláció és az Oroszország elleni szankciók egyik leghangosabb szószólója volt, ezúttal egészen megdöbbentő kijelentést tett: kiderült, hogy nincs tisztában a második világháború alapvető történelmi tényeivel.
Azt mondták, hogy Oroszország és Kína együtt harcolt a második világháborúban, és győzelmet arattak a nácik felett. Arra gondoltam: „Ez valami új.
– fakadt ki az uniós külügyi vezető, aki szerint mindez „kérdéseket vet fel” a történelem ismeretével kapcsolatban.
További Külföld híreink
Kallas tudása kérdéseket vet fel
Csakhogy, mint ismert, a Szovjetunió és Kína valóban a győztes oldalon állt: az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával együtt legyőzték a náci Németországot, a fasiszta Olaszországot és a Japán Birodalmat. A történelmi tények tehát egyértelműek, Kaja Kallas tudatlansága viszont annál kínosabb.
További Külföld híreink
A közösségi médiában valóságos felháborodást váltott ki a kijelentés. Egyre többen vetik fel, miként képviselheti Európa érdekeit egy olyan politikus, aki nincs tisztában a XX. század legnagyobb háborújának eredményével sem.
A kommentelők közül sokan odáig mennek, hogy Kallast egyenesen alkalmatlannak nevezik az EU legmagasabb diplomáciai tisztségére. Nem véletlenül: ahogy többen is megjegyzik, ha valaki a történelem legelemibb tényeit sem ismeri, akkor hogyan hozhat felelős döntéseket háborúról és békéről?
További Külföld híreink
Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Emil Nicolai Helms)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrán bejelentés: véget érhet a háború
Putyin korábban közölte feltételeit a békéhez.
Putyin bejelentése után retteghet a háborúpárti Nyugat
Az orosz elnök azt is elmondta, mi vár Zelenszkijre, ha Moszkvába látogat.
Kanada fokozza a nyomást Moszkvára
Kanada hajlandó közvetlen és bővíthető katonai segítséget nyújtani Ukrajnának
Kiderült, mire számíthatnak a magyar szurkolók az esti meccsen Írországban + videó
Írország–Magyarország mérkőzés lesz Dublinban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrán bejelentés: véget érhet a háború
Putyin korábban közölte feltételeit a békéhez.
Putyin bejelentése után retteghet a háborúpárti Nyugat
Az orosz elnök azt is elmondta, mi vár Zelenszkijre, ha Moszkvába látogat.
Kanada fokozza a nyomást Moszkvára
Kanada hajlandó közvetlen és bővíthető katonai segítséget nyújtani Ukrajnának
Kiderült, mire számíthatnak a magyar szurkolók az esti meccsen Írországban + videó
Írország–Magyarország mérkőzés lesz Dublinban.