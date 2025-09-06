KallasOroszországKínaEurópai Uniómásodik világháború

Kallas nem tudta, hogy ki nyerte meg a második világháborút

Botrányba keveredett Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Az észt liberális politikus, aki az elmúlt években következetesen a háborús eszkaláció és az Oroszország elleni szankciók egyik leghangosabb szószólója volt, ezúttal egészen megdöbbentő kijelentést tett: kiderült, hogy nincs tisztában a második világháború alapvető történelmi tényeivel.

Az EU biztonságpolitikai intézetének éves konferenciáján tartott beszédében Kallas arról számolt be, mennyire meglepte, hogy a kínai államfő, Hszi Csin-ping Vlagyimir Putyinnal közösen emlékezett meg a világháborús győzelem 80. évfordulójáról, írja a svéd Samnytt.

Azt mondták, hogy Oroszország és Kína együtt harcolt a második világháborúban, és győzelmet arattak a nácik felett. Arra gondoltam: „Ez valami új.

– fakadt ki az uniós külügyi vezető, aki szerint mindez „kérdéseket vet fel” a történelem ismeretével kapcsolatban.

Kallas tudása kérdéseket vet fel

Csakhogy, mint ismert, a Szovjetunió és Kína valóban a győztes oldalon állt: az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával együtt legyőzték a náci Németországot, a fasiszta Olaszországot és a Japán Birodalmat. A történelmi tények tehát egyértelműek, Kaja Kallas tudatlansága viszont annál kínosabb.

A közösségi médiában valóságos felháborodást váltott ki a kijelentés. Egyre többen vetik fel, miként képviselheti Európa érdekeit egy olyan politikus, aki nincs tisztában a XX. század legnagyobb háborújának eredményével sem.

A kommentelők közül sokan odáig mennek, hogy Kallast egyenesen alkalmatlannak nevezik az EU legmagasabb diplomáciai tisztségére. Nem véletlenül: ahogy többen is megjegyzik, ha valaki a történelem legelemibb tényeit sem ismeri, akkor hogyan hozhat felelős döntéseket háborúról és békéről?

