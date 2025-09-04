Kallas: Az ukrán hadsereg Európa legerősebb biztonsági garanciája

Kallas kijelentései egybeesnek azzal, hogy az európai vezetők egyre intenzívebben tárgyalnak Ukrajna biztonsági garanciáiról egy esetleges fegyverszünet vagy békemegállapodás forgatókönyvében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is sürgette, hogy a szövetségesek kötelező érvényű biztosítékokat adjanak: így kívánja megelőzni, hogy Moszkva újabb támadást indítson Ukrajna ellen, írja a The Kyiv Independent.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Az uniós politikus szerint Európa számára a háború valóságos következménye egyértelmű: „több katonai, diplomáciai és gazdasági támogatás Ukrajnának”.

Kallas hangsúlyozta: egy esetleges fegyverszünet után csak egy erős ukrán haderő nyújthat tényleges biztonsági garanciát, ezért Brüsszel folytatja a kiképzési, finanszírozási és felszerelési támogatásokat. Eközben európai országok egy „önkéntes koalíció” létrehozását is fontolgatják, amely többnemzetiségű békefenntartó erőt küldene Ukrajnába, kiegészítve fegyverszállítmányokkal, logisztikai támogatással és kiképzési programokkal.

Moszkva ezzel szemben jelezte: egy békemegállapodásnak tartalmaznia kellene az ukrán haderő jelentős csökkentését, mert szerintük az ukrán fegyveres erők „fenyegetést” jelentenek Oroszország számára.

Emmanuel Macron Franciaország elnöke és Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke közös sajtónyilatkozatot tesznek a párizsi Élysee palotában tartott találkozó előtt, 2025. szeptember 3-án (Fotó: Hans Lucas/AFP/Xose Bouzas)

Zelenszkij korábban arra figyelmeztetett: ha a Nyugat nem biztosít szilárd garanciákat Kijevnek, Vlagyimir Putyin elnök újra napirendre tűzi a kérdést. Az ukrán államfő szerint jelenleg mintegy 880 ezer ukrán katona áll szemben nagyjából 600 ezer, Oroszország által koncentrált területeken bevetett katonával.

Kallas: Európa veszélyben

Kaja Kallas arra figyelmeztetett, hogy Európának tágabb geopolitikai kihívásokkal is szembe kell néznie. Peking katonai felvonulására utalva úgy fogalmazott:

Ezek nem pusztán Nyugat-ellenes szimbólumok, hanem közvetlen kihívást jelentenek a szabályokon alapuló nemzetközi rendre.

Az európai vezetők körében egyre nagyobb az aggodalom Moszkva szélesebb ambíciói miatt. Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke júliusban arra figyelmeztetett: Oroszország akár két éven belül kész lehet a közvetlen konfrontációra Európával.