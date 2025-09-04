KallasbiztonságUkrajnaEurópahadseregZelenszkijorosz-ukrán háború

Kallas: Az ukrán hadsereg Európa legerősebb biztonsági garanciája

Oroszország továbbra sem mutat hajlandóságot a háború lezárására, ezért Európa számára egy erős ukrán hadsereg jelenti a legfontosabb biztonsági garanciát – jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője sajtótájékoztatóján.

Szabó István
Forrás: The Kyiv Independent2025. 09. 04. 10:38
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Ukrajnában bízik Fotó: Dursun Aydemir Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kallas kijelentései egybeesnek azzal, hogy az európai vezetők egyre intenzívebben tárgyalnak Ukrajna biztonsági garanciáiról egy esetleges fegyverszünet vagy békemegállapodás forgatókönyvében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is sürgette, hogy a szövetségesek kötelező érvényű biztosítékokat adjanak: így kívánja megelőzni, hogy Moszkva újabb támadást indítson Ukrajna ellen, írja a The Kyiv Independent.

Kallas
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Az uniós politikus szerint Európa számára a háború valóságos következménye egyértelmű: „több katonai, diplomáciai és gazdasági támogatás Ukrajnának”. 

Kallas hangsúlyozta: egy esetleges fegyverszünet után csak egy erős ukrán haderő nyújthat tényleges biztonsági garanciát, ezért Brüsszel folytatja a kiképzési, finanszírozási és felszerelési támogatásokat. Eközben európai országok egy „önkéntes koalíció” létrehozását is fontolgatják, amely többnemzetiségű békefenntartó erőt küldene Ukrajnába, kiegészítve fegyverszállítmányokkal, logisztikai támogatással és kiképzési programokkal.

Moszkva ezzel szemben jelezte: egy békemegállapodásnak tartalmaznia kellene az ukrán haderő jelentős csökkentését, mert szerintük az ukrán fegyveres erők „fenyegetést” jelentenek Oroszország számára.

Emmanuel Macron (R), President of France, and Volodymyr Zelensky (L), president of Ukraine, make a joint statement to the press in the main courtyard before the meeting, at the Elysee presidential palace, in Paris, FRANCE, 03 September 2025. Emmanuel Macron (D), president de la France, et Volodymyr Zelensky (G), president de l Ukraine, lors de la declaration conjointe a la presse dans la cour d honneur devant les journalistes, avant la reencontre. Reunion entre le president de la France, et le president de l Ukraine, au palais presidentiel de l Elysee, Paris, FRANCE, le 03 septembre 2025. (Photo by Xose Bouzas / Hans Lucas via AFP)
Emmanuel Macron Franciaország elnöke és Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke közös sajtónyilatkozatot tesznek a párizsi Élysee palotában tartott találkozó előtt, 2025. szeptember 3-án (Fotó: Hans Lucas/AFP/Xose Bouzas)

Zelenszkij korábban arra figyelmeztetett: ha a Nyugat nem biztosít szilárd garanciákat Kijevnek, Vlagyimir Putyin elnök újra napirendre tűzi a kérdést. Az ukrán államfő szerint jelenleg mintegy 880 ezer ukrán katona áll szemben nagyjából 600 ezer, Oroszország által koncentrált területeken bevetett katonával.

Kallas: Európa veszélyben

Kaja Kallas arra figyelmeztetett, hogy Európának tágabb geopolitikai kihívásokkal is szembe kell néznie. Peking katonai felvonulására utalva úgy fogalmazott: 

Ezek nem pusztán Nyugat-ellenes szimbólumok, hanem közvetlen kihívást jelentenek a szabályokon alapuló nemzetközi rendre.

Az európai vezetők körében egyre nagyobb az aggodalom Moszkva szélesebb ambíciói miatt. Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke júliusban arra figyelmeztetett: Oroszország akár két éven belül kész lehet a közvetlen konfrontációra Európával.

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Ukrajnában bízik (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

add-square Orosz–ukrán háború

Volt lengyel elnök: Az ukránok mindenkit belerángatnának a háborúba

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu