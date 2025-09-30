A szakértők szerint a J–50 egy lopakodó, úgynevezett „csak szárny” kialakítású harci gép, amely nélkülözi a hagyományos farokrészt, és tolóerő-vektoros hajtóműve révén különleges manőverekre lehet képes – miközben radaron szinte láthatatlan marad, írja az Origo. Bár a képek hitelessége körül vita alakult ki, a katonai elemzők többsége valószínűnek tartja, hogy egy létező, korábban már tesztelt prototípust ábrázolnak.
Kína bemutatta legújabb szupervadászgépét
Az Egyesült Államok nemrég állította hadrendbe a világ legfejlettebb vadászgépét, az F–47-est, amelyet Donald Trump volt amerikai elnök a „valaha épített legerősebb és legpusztítóbb harci gépként” jellemzett. Washington célja világos: megőrizni légi fölényét, és megfékezni Kína egyre látványosabb katonai ambícióit. Peking azonban nem maradt adós a válasszal: kiszivárogtak az első felvételek a J–50-esről, amely a kínaiak szerint a hatodik generációs vadászgépek új korszakát jelzi.
Az amerikai F–47 és a kínai J–50 közötti párharc több mint puszta technológiai verseny: mindkét nagyhatalom a légi fölény birtoklásával akarja biztosítani stratégiai dominanciáját. Az Egyesült Államok globális szövetségi rendszerét erősíti, míg Kína elsősorban Tajvan és a Dél-kínai-tenger térségében akarja növelni befolyását.
Kína erősít a levegőben is
Ugyanakkor számos szakértő kétségbe vonja, hogy a rendkívül költséges, több évtizedre tervezett high-tech vadászgépek valóban meghatározó szerepet játszanak majd a jövő háborúiban.
A dróntechnológia és a rakétarendszerek gyors fejlődése alapjaiban kérdőjelezi meg létjogosultságukat. Így nem kizárt, hogy a J–50 bemutatása inkább politikai üzenet, semmint valódi katonai áttörés: Peking ezzel riválisait kívánja elrettenteni, és pozícióját erősíteni a nagyhatalmi játszmában.
Az azonban biztos: a fegyverkezési verseny újabb fordulópontjához érkezett. Az amerikai F–47 és a kínai J–50 a következő években a globális katonai erőviszonyok egyik leglátványosabb szimbólumává válhat.
Borítókép: Az új kínai J–50 (Forrás: Képernyőkép)
