Kína bemutatta legújabb szupervadászgépét

A szakértők szerint a J–50 egy lopakodó, úgynevezett „csak szárny” kialakítású harci gép, amely nélkülözi a hagyományos farokrészt, és tolóerő-vektoros hajtóműve révén különleges manőverekre lehet képes – miközben radaron szinte láthatatlan marad, írja az Origo. Bár a képek hitelessége körül vita alakult ki, a katonai elemzők többsége valószínűnek tartja, hogy egy létező, korábban már tesztelt prototípust ábrázolnak.

J–50 (Forrás: X)