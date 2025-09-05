Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

A Bild információi szerint egy diák késsel támadt egy tanárnőre az esseni Nordviertel negyedben. A késszúrás a hasán érte az áldozatot, aki súlyosan megsérült és sajtóinformációk szerint hamarosan sürgősségi műtétet hajtanak végre rajta az egyetemi kórházban. Egyelőre nem tisztázott, hogy életveszélyben van-e. Késelés megrázta az egész iskolát.

Rendőr a késelés helyszínén

A német rendőrség az X-en közölte, hogy elfogták a késelés gyanúsítottját, aki az elfogás közben megsérült.

A BILD információi szerint a késes támadót a rendőrség lelőtte, miután nem sokkal a támadás után a rendőrségre bejelentés érkezett egy parkban lévő gyanús személyről, amely illett a tettesről adott személyleírásra. Amikor a rendőrök meg akarták vizsgálni a gyanúsítottat, az állítólag késsel rohant a hatóságok felé. Ezt követően a rendőrök rálőttek.

A lap úgy tudja, hogy a támadó egy 18 éves koszovói albán fiú, aki az iskola tanulója. Egyelőre nem tudni, hogy az órán ült-e vagy betört a tanterembe, azonban szemtanúk szerint előre eltervezett volt a támadás, amely után a fiú azonnal elmenekült.

A rendőrség különleges egységei átkutatták a szakiskola helyiségeit, a komplexum felett pedig egy rendőrségi helikopter is megjelent. A rendőrség lezárta a szakiskola környékét.

A Bild információ szerint a súlyosan sérült tanárnő mellett jelenleg más személyeket is ellátnak. Legalább tíz diák sokkos állapotban van – ők tanúi voltak az eseménynek vagy közvetlenül segítettek az elhárításában.

Az iskolában még mindig nagy a félelem. A rendőrség már számos diákot kikísért az épületből, de jelenleg még mindig több tucat diák tartózkodik az osztálytermekben.

Alice Weidel a jobboldali AfD társelnöke az X közösségi oldalon reagált a történtekre.

A súlyosan sérült nőnek mielőbbi felépülést kívánok

– írta bejegyzésében.

