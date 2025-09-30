Fidesz-KDNPUkrajnabékeMenczer TamásUrsula von der Leyen

Menczer Tamás: Ukrajnának nem katonai, hanem diplomáciai segítségre van szüksége

Ukrajnának nem katonai, hanem diplomáciai segítségre van szüksége – közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 11:28
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
Menczer Tamás a bejegyzése mellett megosztott egy videót, amelyben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy katonai segítséget kell nyújtani Ukrajnának. 

Menczer
Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

Ha továbbra is úgy gondoljuk, hogy Ukrajna az első védelmi vonalunk, akkor fokoznunk kell a katonai segítségnyújtást Ukrajnának

 – mondta a bizottság elnöke. A kommunikációs igazgató a videó mellé azt írta: 

Nem! Von der Leyen asszony téved vagy hazudik, Ukrajna nem az első védelmi vonalunk, semmi közünk ehhez a háborúhoz.

Hozzátette, hogy Ukrajna nem a mi háborúnkat vívja, pláne nem bennünket véd, s nem további katonai segítségre van szükség, hanem diplomáciai segítségre, vagyis tárgyalni kell az oroszokkal, ahogy Trump (amerikai elnök) tette. 

„Trump megtette az első lépést, ideje lenne, hogy Brüsszel is végre a jó irányba lépjen. Azonnali EU–Oroszország csúcstalálkozóra van szükség, ez vezethet a tűzszünethez és a békéhez. Ennek a háborúnak a csatatéren nincs megoldása, csak a tárgyalóasztalnál, ezért mi, mindig a béke oldalán álltunk, és minden támadás, nyomásgyakorlás ellenére ott is maradunk” – fogalmazott Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

