Orbán Viktor az Európai Tanács elnökével egyeztetett

A kormányfő a Facebook-oldalán megosztott posztjában közölte, a kormányülés szünetében találkozott António Costával.
Borítókép: Orbán Viktor és António Costa (Forrás: Facebook)
A kormányfő a Facebook-oldalán megosztott posztjában közölte, a kormányülés szünetében találkozott António Costával.
Borítókép: Orbán Viktor és António Costa (Forrás: Facebook)
Az Európai Néppárt vezetője úgy véli, hogy Európának határozott lépésekre van szüksége.
Halálbüntetés kiszabásást szorgalmazta Donald Trump arra a férfira, aki halálra késelt egy ukrán nőt.
Ursula von der Leyen válságbeszéde túlzó ígéreteket tartalmaz, és olyan ügyekbe is beleszól, amelyekhez nincs felhatalmazása.
Magyarország az elmúlt években folyamatosan és következetesen a béke álláspontját képviselte.
Az Európai Néppárt vezetője úgy véli, hogy Európának határozott lépésekre van szüksége.
Halálbüntetés kiszabásást szorgalmazta Donald Trump arra a férfira, aki halálra késelt egy ukrán nőt.
Ursula von der Leyen válságbeszéde túlzó ígéreteket tartalmaz, és olyan ügyekbe is beleszól, amelyekhez nincs felhatalmazása.
Magyarország az elmúlt években folyamatosan és következetesen a béke álláspontját képviselte.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.