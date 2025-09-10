Európai UnióminiszterelnökEurópai TanácsAntonio Costa

Orbán Viktor az Európai Tanács elnökével egyeztetett

Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Tanács elnökével áttekintette az Európai Unió előtt álló kihívásokat szerdán Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 19:49
Orbán Viktor és Antonio Costa Forrás: Facebook
A kormányfő a Facebook-oldalán megosztott posztjában közölte, a kormányülés szünetében találkozott António Costával.

Borítókép: Orbán Viktor és António Costa (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

