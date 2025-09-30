UkrajnaIvano-FrankivszkDobropolPoltavkaorosz-ukrán háború

Zelenszkijnek főhet a feje, az oroszok fontos települést foglaltak el

A Donyecki régióban az orosz erők elfoglalták Poltavkát, majd tovább nyomultak előre a falu környékén, ezzel újabb rést ütve az ukrán védelem vonalán – derül ki a DeepState információs forrás frissített interaktív térképeiből.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 7:19
Egy orosz légicsapás után Kijev külterületén (Fotó: AFP) Fotó: ROMAN PILIPEY Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eközben az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara esti jelentésében csak az ukrán csapatok Poltavka közelében történő védelmének áttörésére tett orosz kísérleteket rögzítette, anélkül, hogy bármi szó esett volna arról, hogy ezek a kísérletek sikeresek voltak-e – írja a ZN,UA cikkére hivatkozva az Origo.

orosz
A szeptember 28-i orosz légicsapás következtében Kijevben legalább négy ember meghalt, köztük egy 12 éves kislány Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

Összesen 11 támadást hajtottak végre a térségében.

Korábban arról érkeztek hírek, hogy az orosz csapatok előrenyomultak Dobropillyától délkeletre. Közben a Különleges Műveleti Parancsnokság közölte: az ukrán erők ellentámadást indítottak a front ezen szakaszán, és az ott tartózkodó orosz katonákat elfoghatják vagy megsemmisíthetik.

Borítókép: Egy orosz légicsapás után Kijev külterületén (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.