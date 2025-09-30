Zelenszkijnek főhet a feje, az oroszok fontos települést foglaltak el

Eközben az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara esti jelentésében csak az ukrán csapatok Poltavka közelében történő védelmének áttörésére tett orosz kísérleteket rögzítette, anélkül, hogy bármi szó esett volna arról, hogy ezek a kísérletek sikeresek voltak-e – írja a ZN,UA cikkére hivatkozva az Origo.

A szeptember 28-i orosz légicsapás következtében Kijevben legalább négy ember meghalt, köztük egy 12 éves kislány Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

Összesen 11 támadást hajtottak végre a térségében.

Korábban arról érkeztek hírek, hogy az orosz csapatok előrenyomultak Dobropillyától délkeletre. Közben a Különleges Műveleti Parancsnokság közölte: az ukrán erők ellentámadást indítottak a front ezen szakaszán, és az ott tartózkodó orosz katonákat elfoghatják vagy megsemmisíthetik.

