Egy napot sem élt meg a Liverpool bődületes rekordja a Premier League-ben

Szombaton a Liverpool már a 46. másodpercben megszerezte a vezetést a Brighton ellen a Premier League 16. fordulójában. Hugo Ekitiké lőtt a kapuba a tizenhatoson belül, ami a mostani idény leggyorsabb gólja volt az angol bajnokságban. A francia a második félidőben duplázott, ezzel pedig a Liverpool 2-0-ra nyert. A támadó rekordja viszont nem élt sokáig.

A Liverpool szombaton Hugo Ekitiké vezérletével győzte le a Brightont (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Megdöntötték a Liverpool rekordját kevesebb mint 24 órán belül

Vasárnap délután ugyanis a West Ham United–Aston Villa mérkőzésen a hazaiak a 29 másodperc után megszerezték a vezetést.

A birminghami csapat védői nem voltak magabiztosak, a saját tizenhatosuk sarkán az angol válogatott Ezri Konsa adta el a labdát. Az agresszív Matheus Fernandes pedig éles szögből gólt lőtt. Mindössze 29 másodperc telt el az összecsapásból. A gólt ide kattintva nézheti meg.

Hugo Ekitike's goal against Brighton didn't last long at the top of the charts...



29 seconds from Mateus Fernandes is the new time to beat! pic.twitter.com/Y2rw6J8IhD — Premier League (@premierleague) December 14, 2025

Hiába a PL leggyorsabb gólja, az Aston Villa fordítani tudott, s végül 3-2-re nyert Londonban. Unai Emery csapata remek szériája tovább tart, a bajnokságban az elmúlt hat meccsét megnyerte, minden sorozatot figyelembe véve pedig kilenc mérkőzésen kilenc győzelem a mérleg. A Villa harmadik a tabellán, három pont a hátránya az éllovas Arsenallal szemben.

A Manchester City is tapad az Arsenalra

Pep Guardiola együttese könnyedén, 3-0-ra verte idegenben a Crystal Palace együttesét szintén vasárnap délután.

A Manchester City a duplázó norvég csatáruk, Erling Haaland vezérletével sorozatban negyedik sikerüket aratták a Premier League-ben, így továbbra is kétpontos hátránnyal követik az éllovas Arsenalt.

Az Európa-ligában később a Ferencvárossal is találkozó Nottingham Forest ezúttal váratlanul simán 3-0-ra nyert a Tottenham Hotspur ellen. Az észak-angol derbin pedig a Sunderland egy öngóllal győzte le a Newcastle-t.