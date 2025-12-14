Premier LeagueLiverpoolWest Ham UnitedManchester City

Egy napot sem élt meg a Liverpool bődületes rekordja a Premier League-ben

A Liverpool szombaton már a 46. másodpercben vezetett a Brighton ellen, ez viszont csak vasárnap délutánig volt a Premier League leggyorsabb gólja az idényben. A West Ham United középpályásának, Matheus Fernandesnek mindössze 29 másodperc kellett, hogy betaláljon az Aston Villa kapujába, ezzel a Liverpool-csatár rekordját átadta a múltnak. A West Ham végül a korai gól ellenére is 3-2-re kikapott a harmadik birminghamiektől.

2025. 12. 14. 18:20
A Liverpool szombaton úgy nyert, hogy már az első percben vezetett az Anfielden
A Liverpool szombaton úgy nyert, hogy már az első percben vezetett az Anfielden Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Szombaton a Liverpool már a 46. másodpercben megszerezte a vezetést a Brighton ellen a Premier League 16. fordulójában. Hugo Ekitiké lőtt a kapuba a tizenhatoson belül, ami a mostani idény leggyorsabb gólja volt az angol bajnokságban. A francia a második félidőben duplázott, ezzel pedig a Liverpool 2-0-ra nyert. A támadó rekordja viszont nem élt sokáig.

A Liverpool szombaton Hugo Ekitiké vezérletével győzte le a Brightont
A Liverpool szombaton Hugo Ekitiké vezérletével győzte le a Brightont (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Megdöntötték a Liverpool rekordját kevesebb mint 24 órán belül

Vasárnap délután ugyanis a West Ham United–Aston Villa mérkőzésen a hazaiak a 29 másodperc után megszerezték a vezetést.

A birminghami csapat védői nem voltak magabiztosak, a saját tizenhatosuk sarkán az angol válogatott Ezri Konsa adta el a labdát. Az agresszív Matheus Fernandes pedig éles szögből gólt lőtt. Mindössze 29 másodperc telt el az összecsapásból. A gólt ide kattintva nézheti meg.

Hiába a PL leggyorsabb gólja, az Aston Villa fordítani tudott, s végül 3-2-re nyert Londonban. Unai Emery csapata remek szériája tovább tart, a bajnokságban az elmúlt hat meccsét megnyerte, minden sorozatot figyelembe véve pedig kilenc mérkőzésen kilenc győzelem a mérleg. A Villa harmadik a tabellán, három pont a hátránya az éllovas Arsenallal szemben. 

A Manchester City is tapad az Arsenalra

Pep Guardiola együttese könnyedén, 3-0-ra verte idegenben a Crystal Palace együttesét szintén vasárnap délután. 

A Manchester City a duplázó norvég csatáruk, Erling Haaland vezérletével sorozatban negyedik sikerüket aratták a Premier League-ben, így továbbra is kétpontos hátránnyal követik az éllovas Arsenalt.

Az Európa-ligában később a Ferencvárossal is találkozó Nottingham Forest ezúttal váratlanul simán 3-0-ra nyert a Tottenham Hotspur ellen. Az észak-angol derbin pedig a Sunderland egy öngóllal győzte le a Newcastle-t. 

Premier League, 16. forduló

szombat:

vasárnap:

  • Crystal Palace–Manchester City 0-3
  • Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 3-0
  • Sunderland–Newcastle United 1-0
  • West Ham United–Aston Villa 2-3
  • Brentford–Leeds United 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Manchester United–Bournemouth 21.00

