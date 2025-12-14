Egy napot sem élt meg a Liverpool bődületes rekordja a Premier League-ben

Szombaton a Liverpool már a 46. másodpercben megszerezte a vezetést a Brighton ellen a Premier League 16. fordulójában. Hugo Ekitiké lőtt a kapuba a tizenhatoson belül, ami a mostani idény leggyorsabb gólja volt az angol bajnokságban. A francia a második félidőben duplázott, ezzel pedig a Liverpool 2-0-ra nyert. A támadó rekordja viszont nem élt sokáig.
Megdöntötték a Liverpool rekordját kevesebb mint 24 órán belül
Vasárnap délután ugyanis a West Ham United–Aston Villa mérkőzésen a hazaiak a 29 másodperc után megszerezték a vezetést.
A birminghami csapat védői nem voltak magabiztosak, a saját tizenhatosuk sarkán az angol válogatott Ezri Konsa adta el a labdát. Az agresszív Matheus Fernandes pedig éles szögből gólt lőtt. Mindössze 29 másodperc telt el az összecsapásból. A gólt ide kattintva nézheti meg.
Hiába a PL leggyorsabb gólja, az Aston Villa fordítani tudott, s végül 3-2-re nyert Londonban. Unai Emery csapata remek szériája tovább tart, a bajnokságban az elmúlt hat meccsét megnyerte, minden sorozatot figyelembe véve pedig kilenc mérkőzésen kilenc győzelem a mérleg. A Villa harmadik a tabellán, három pont a hátránya az éllovas Arsenallal szemben.
A Manchester City is tapad az Arsenalra
Pep Guardiola együttese könnyedén, 3-0-ra verte idegenben a Crystal Palace együttesét szintén vasárnap délután.
A Manchester City a duplázó norvég csatáruk, Erling Haaland vezérletével sorozatban negyedik sikerüket aratták a Premier League-ben, így továbbra is kétpontos hátránnyal követik az éllovas Arsenalt.
Az Európa-ligában később a Ferencvárossal is találkozó Nottingham Forest ezúttal váratlanul simán 3-0-ra nyert a Tottenham Hotspur ellen. Az észak-angol derbin pedig a Sunderland egy öngóllal győzte le a Newcastle-t.
