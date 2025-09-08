rendőrvadonfelügyeleti jogAucklandgyermek

Rendőr lőtte le a hatóságok elől négy éve bujkáló férfit

Életét vesztette a rendőrökkel való tűzharcban a három gyermekével csaknem négy éve a hatóságok elől az új-zélandi vadonban bujkáló Tom Phillips – közölték a helyi hatóságok.

2025. 09. 08. 12:02
Rendőri akció végzett a vadonban bujkáló férfival és három gyermekével Fotó: SAEED KHAN Forrás: AFP
Phillips hétfőn kora hajnalban tört be a Waikato régióban egy mezőgazdasági boltba egyik gyermekével együtt. A helyszínre riasztott rendőrök tüskés útakadállyal vágták el menekülése útját. Phillips a motorjával hajtott rá a tüskékre, majd több lövést adott le egy rendőrre, aki súlyosan megsebesült. Egy másik rendőr azonban lelőtte Phillipset – közölte Jill Rogers, Új-Zéland rendőrfőnök-helyettese. 

This frame grab taken from closed-circuit television camera (CCTV) video footage, shot on August 27, 2025 and released by the New Zealand Police on August 29, 2025 appears to show fugitive New Zealand father Tom Phillips and one of his children steeling grocery items from a store in the northern New Zealand region of Waikato. New Zealand police released rare images on August 29 apparently showing a fugitive father whose nearly four years on the run with his children have gripped the country. Tom Phillips absconded with his three children in December 2021 after a row with his former partner. He has eluded capture ever since, and police say they think he has been hiding out in the rolling hill country of the North Island's Waikato region. (Photo by Handout / NEW ZEALAND POLICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NEW ZEALAND POLICE" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Életét vesztette a rendőrökkel való tűzharcban a három gyermekével csaknem négy éve a hatóságok elől az új-zélandi vadonban bujkáló Tom Phillips
(Fotó: HANDOUT / NEW ZEALAND POLICE)

Hozzátette, hogy Phillips egyik gyermekét, aki apjával volt, őrizetbe vették, a sebesült rendőrt pedig kórházban ápolják, több műtéten kell átesnie, de állapota nem életveszélyes.

A hatóságok 13 órával később a magára hagyott másik két gyereket is megtalálták egy távoli, nehezen megközelíthető erdei táborhelyen, miután őrizetbe vett testvérük segített leszűkíteni az utánuk folyó kutatás területét. Phillips 2021 decemberében tűnt el a három gyerekkel, akik most már 9, 10 és 11 évesek lehetnek. A férfinek a rendőrség közlése szerint nem volt törvényes felügyeleti joga a gyermekek felett. Csaknem négy éve folyt utánuk a kutatás, de feltűnésükről csak nagyon ritkán értesültek a hatóságok a térfigyelő kamerák felvételeiről, és eddig nem tudtak a nyomukra akadni. Phillipset 2023 májusa óta fegyveres bankrablás miatt is körözték.

A hétfőn kirabolt mezőgazdasági bolt Aucklandtől délre, egy kis faluban található, azon a környéken, ahol Phillipsék korábban éltek.

A rendőrség úgy vélte, hogy a szökevények azért tudtak olyan sokáig bujkálni, mert néhány velük rokonszenvező helybeli segítette őket.

A hatóságok tavaly júniusban 80 ezer új-zélandi dollár (16 millió forint) jutalmat ajánlottak fel a nyomravezetőknek, de hiába.

Phillips először 2021 szeptemberében tűnt el a gyermekeivel, de akkor három hét után visszatért velük a vadonból, ahol állítása szerint táboroztak. A rendőrség az utánuk indult kutatás költségei miatt emelt vádat ellene, és 2022 januárjában kellett volna a bíróság előtt megjelennie, de néhány héttel korábban megint eltűnt a gyerekekkel. 

A férfi azt mondta a családjának, hogy ismét kirándulni viszi a gyerekeket, és mivel tapasztalt túrázó hírében állt, nem kezdték el azonnal keresni. 

Utoljára augusztusban tűnt fel egy biztonsági kamera felvételén, amikor egyik gyermekével együtt éjszaka kirabolt egy élelmiszerboltot. A gyermekek édesanyja hétfőn az új-zélandi rádióban elmondta, hogy „mély megkönnyebbüléssel tölti el”, hogy gyermekei megpróbáltatásai véget értek.

