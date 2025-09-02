Brüsszel csak nézhet: megépül a Szibéria Ereje–2

A Nyugat-Szibéria gázmezőit a kínai Hszincsiang–Ujgur Autonóm Területtel Mongólián keresztül összekötő Szibéria Ereje–2 hossza 950 kilométer, a kapacitása pedig, a Gazprom 2021-es közlése értelmében 1,3-szorosa lesz az eredeti Szibéria Ereje gázvezetékének, és évi ötvenmilliárd köbméter gáz szállítását irányozza elő. Miller szerint

ez lesz a világ legnagyobb és legtőkeigényesebb gázipari projektje.

Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök májusi moszkvai tárgyalásai nyomán adott utasítást a Szibéria Ereje–2 projekt megvalósításának felgyorsítására. A két ország vezetője kedden Kínában háromoldalú megbeszélést folytatott Uhnágín Hürelszüh mongol elnökkel.