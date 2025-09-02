„A három ország – Oroszország, Kína és Mongólia – vezetői által tett nyilatkozat alapján ma aláírták a jogilag kötelező erejű memorandumot a Szila Szibiri–2 gázvezeték (Szibéria Ereje–2) és a Mongólia területén áthaladó Szojuz Vosztok tranzitgázvezeték építéséről” – mondta Miller.
Brüsszel csak nézhet: megépül a Szibéria Ereje–2
Aláírta az orosz Gazprom és a kínai CNPC a Szila Szibiri–2 (Szibéria Ereje–2) gázvezeték és a Mongólián áthaladó Szojuz Vosztok (Kelet Szövetség) tranzitvezeték megépítéséről szóló memorandumot – jelentette be Alekszandr Miller, a Gazprom orosz állami gázipari vállalat igazgatótanácsának elnöke az orosz sajtónak kedden Pekingben.
A Nyugat-Szibéria gázmezőit a kínai Hszincsiang–Ujgur Autonóm Területtel Mongólián keresztül összekötő Szibéria Ereje–2 hossza 950 kilométer, a kapacitása pedig, a Gazprom 2021-es közlése értelmében 1,3-szorosa lesz az eredeti Szibéria Ereje gázvezetékének, és évi ötvenmilliárd köbméter gáz szállítását irányozza elő. Miller szerint
ez lesz a világ legnagyobb és legtőkeigényesebb gázipari projektje.
Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök májusi moszkvai tárgyalásai nyomán adott utasítást a Szibéria Ereje–2 projekt megvalósításának felgyorsítására. A két ország vezetője kedden Kínában háromoldalú megbeszélést folytatott Uhnágín Hürelszüh mongol elnökkel.
További Külföld híreink
Miller szerint a felek ezt követően meg fogják vitatni és pontosítják a gázvezeték építésének finanszírozásával kapcsolatos kérdéseket, valamint a szállítás kereskedelmi feltételeit.
A Szibéria Ereje–2 megállapodás harminc évre szól, a gázszállítás ára ezen a vezetéken várhatóan alacsonyabb lesz, mint az európai export.
A bejelentés értelmében a Gazprom és a CNPC megállapodott arról, hogy az eredeti Szibéria Ereje gázvezetéken évi 38 milliárd köbméterről 44 milliárdra növelik a Kínába irányuló gázszállításokat. A Távol-keleti útvonal projekt részeként a szállítások mennyisége jelenlegi évi tízmilliárd köbméterről 12 milliárdra emelkedik.
További Külföld híreink
A bejelentés nyomán a Gazprom részvényei ára a moszkvai tőzsde reggeli kereskedési szakaszában több mint egy százalékkal nőtt.
Borítókép: Szibéria Ereje gázvezeték építése (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb botrány Ukrajnában: rendőrök tepertek le egy sorozás elől menekülő férfit + videó
Ezúttal a rendőrök végezték a piszkos munkát.
Kim Dzsong Un vonata megérkezett Pekingbe
A fővárosban lezárták a központi pályaudvart.
Odesszából vitték el a férfit Zelenszkij emberrablói
Döbbenetes felvétel.
Belgium is elismerné Palesztinát
Belgium is csatlakozik a Palesztinát elismerő államokhoz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb botrány Ukrajnában: rendőrök tepertek le egy sorozás elől menekülő férfit + videó
Ezúttal a rendőrök végezték a piszkos munkát.
Kim Dzsong Un vonata megérkezett Pekingbe
A fővárosban lezárták a központi pályaudvart.
Odesszából vitték el a férfit Zelenszkij emberrablói
Döbbenetes felvétel.
Belgium is elismerné Palesztinát
Belgium is csatlakozik a Palesztinát elismerő államokhoz.