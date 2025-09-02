Rendkívüli

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

Szibéria Ereje-2gázvezetékgázimport

Brüsszel csak nézhet: megépül a Szibéria Ereje–2

Aláírta az orosz Gazprom és a kínai CNPC a Szila Szibiri–2 (Szibéria Ereje–2) gázvezeték és a Mongólián áthaladó Szojuz Vosztok (Kelet Szövetség) tranzitvezeték megépítéséről szóló memorandumot – jelentette be Alekszandr Miller, a Gazprom orosz állami gázipari vállalat igazgatótanácsának elnöke az orosz sajtónak kedden Pekingben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 10:59
Szibéria Ereje gázvezeték építése Fotó: CAO JIANXIONG Forrás: Imaginechina via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A három ország – Oroszország, Kína és Mongólia – vezetői által tett nyilatkozat alapján ma aláírták a jogilag kötelező erejű memorandumot a Szila Szibiri–2 gázvezeték (Szibéria Ereje–2) és a Mongólia területén áthaladó Szojuz Vosztok tranzitgázvezeték építéséről” – mondta Miller.

Megszületett a szándékmegállapodás a Szibéria Ereje-2 gázvezeték megépítéséről (Fotó: YASIN DEMIRCI / ANADOLU AGENCY)
Megszületett a szándékmegállapodás a Szibéria Ereje-2 gázvezeték megépítéséről (Fotó: YASIN DEMIRCI / ANADOLU AGENCY)

A Nyugat-Szibéria gázmezőit a kínai Hszincsiang–Ujgur Autonóm Területtel Mongólián keresztül összekötő Szibéria Ereje–2 hossza 950 kilométer, a kapacitása pedig, a Gazprom 2021-es közlése értelmében 1,3-szorosa lesz az eredeti Szibéria Ereje gázvezetékének, és évi ötvenmilliárd köbméter gáz szállítását irányozza elő. Miller szerint 

ez lesz a világ legnagyobb és legtőkeigényesebb gázipari projektje.

Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök májusi moszkvai tárgyalásai nyomán adott utasítást a Szibéria Ereje–2 projekt megvalósításának felgyorsítására. A két ország vezetője kedden Kínában háromoldalú megbeszélést folytatott Uhnágín Hürelszüh mongol elnökkel.

 

Miller szerint a felek ezt követően meg fogják vitatni és pontosítják a gázvezeték építésének finanszírozásával kapcsolatos kérdéseket, valamint a szállítás kereskedelmi feltételeit. 

A Szibéria Ereje–2 megállapodás harminc évre szól, a gázszállítás ára ezen a vezetéken várhatóan alacsonyabb lesz, mint az európai export.

A bejelentés értelmében a Gazprom és a CNPC megállapodott arról, hogy az eredeti Szibéria Ereje gázvezetéken évi 38 milliárd köbméterről 44 milliárdra növelik a Kínába irányuló gázszállításokat. A Távol-keleti útvonal projekt részeként a szállítások mennyisége jelenlegi évi tízmilliárd köbméterről 12 milliárdra emelkedik.

A bejelentés nyomán a Gazprom részvényei ára a moszkvai tőzsde reggeli kereskedési szakaszában több mint egy százalékkal nőtt.

Borítókép: Szibéria Ereje gázvezeték építése (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu