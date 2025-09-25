Szijjártó Péter: A horvátok profitéhsége nem veheti el a magyar rezsicsökkentés eredményeit

Horvátország kihasználja a válságos helyzetet, s háborús felárat szed a Magyarországra szállított kőolaj után, de a kormány nem fogja engedni, hogy a profitéhségük elvegye a rezsicsökkentés eredményeit – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.

Szijjártó Péter szerint a horvátok nyerészkednek

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Adria kőolajvezeték kapacitásával kapcsolatos ellentmondó jelentések ügyében arról számolt be, hogy Magyarország sokkal több földgázt és kőolajat tudna behozni Horvátországból, mint amennyit a szomszédos ország energetikai infrastruktúrája ma lehetővé tesz, annak a fejlettségi szintje ugyanis jóval elmarad hazánkétól.

– Az alacsonyabb fejlettségi színvonal oda vezet, hogy nem lehet Horvátországra alapozni Magyarország energiabiztonságát. Ha csak Horvátországon keresztül tudunk kőolajat szállítani Magyarországra, akkor azon a vezetéken nem lehet annyi kőolajat szállítani, amennyi szükséges Magyarország és Szlovákia zavartalan ellátásához

– figyelmeztetett.