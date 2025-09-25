Szijjártó Péter: A háborúk lezárása kizárólag tárgyalások útján lehetséges, ezért fontos a közvetítés

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban támogatásáról biztosította Donald Trump békeerőfeszítéseit, egyben reményét fejezte ki, hogy az amerikai elnök annak ellenére sem fogja feladni, hogy Európában számos politikus próbálja aláaknázni a törekvéseit.

Hiszünk abban, hogy jelenleg ő az egyetlen remény az ukrajnai béke megteremtésére. Reméljük, hogy nem fogja feladni

– fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Oroszország közötti magas szintű párbeszéd nyomán a globális biztonsági helyzet is javul, ennek hiánya komoly kihívásokat jelent. A miniszter ezután leszögezte, hogy a közel-keleti válságnak is csak a tárgyalóasztalnál lehet vége, ezért fontosnak nevezte, hogy Katar az elmúlt hetekben történtek dacára is fenntartsa a közvetítői szerepét. Ennek kapcsán emlékeztetett, hogy a Hamász terrorcsoport továbbra is túszként tart fogva egy magyar állampolgárt, három másikat azonban katari segítséggel sikerült kiszabadítani.

És nagyon fontos az is, hogy ne nőjön azon országoknak a száma a világon, akik nukleáris fegyverekkel rendelkeznek, ezért a Nemzeti Atomenergia-ügynökség szerepét is meg kell erősíteni

– fogalmazott. Aggasztónak nevezte, hogy a nemzetközi politikai életben egyes felek nyíltan és szégyentelenül utalnak a nukleáris fegyverek használatára.