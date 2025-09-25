  • Magyar Nemzet
  Szijjártó Péter: A háborúk lezárása kizárólag tárgyalások útján lehetséges, ezért fontos a közvetítés
Szijjártó Péter: A háborúk lezárása kizárólag tárgyalások útján lehetséges, ezért fontos a közvetítés

Soha egyetlen fegyveres konfliktus nem ért még véget a csatatéren, a megoldást kizárólag a diplomácia jelentheti, ezért rendkívül fontos a háborús felek közti közvetítés – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.

2025. 09. 25. 17:30
Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter Fotó: ----------------- Forrás: MTI/KKM
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ közgyűlésének keretében a Háborús felek közötti közvetítés ülésén is részt vett, és felszólalásában kifejtette, hogy a közvetítés különös fontos Magyarország számára, amely egyszerre két irányból is biztonsági kihívásokkal néz szembe, keletről az ukrajnai háborúval, míg délről az illegális migrációval, ami ugyancsak fegyveres konfliktusok következménye. 

Ezért mi a világ minden táján kiállunk a béke mellett, és támogatunk is minden olyan kezdeményezést, amelynek célja a békés rendezés elérése

– erősítette meg. Majd kiemelten fontosnak nevezte a háborús felek közötti közvetítést, ugyanis soha egyetlen fegyveres konfliktus nem ért még véget a csatatéren, a megoldást kizárólag a diplomácia jelentheti. 

És minél előbb sikerül a háborúzó feleket egy asztalhoz ültetni, annál előbb van esély rá, hogy az adott háború véget ér, annál több emberéletet meg lehet menteni, s annál nagyobb pusztításnak elejét lehet venni

– jegyezte meg. 

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban támogatásáról biztosította Donald Trump békeerőfeszítéseit, egyben reményét fejezte ki, hogy az amerikai elnök annak ellenére sem fogja feladni, hogy Európában számos politikus próbálja aláaknázni a törekvéseit. 

Hiszünk abban, hogy jelenleg ő az egyetlen remény az ukrajnai béke megteremtésére. Reméljük, hogy nem fogja feladni

– fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Oroszország közötti magas szintű párbeszéd nyomán a globális biztonsági helyzet is javul, ennek hiánya komoly kihívásokat jelent. A miniszter ezután leszögezte, hogy a közel-keleti válságnak is csak a tárgyalóasztalnál lehet vége, ezért fontosnak nevezte, hogy Katar az elmúlt hetekben történtek dacára is fenntartsa a közvetítői szerepét. Ennek kapcsán emlékeztetett, hogy a Hamász terrorcsoport továbbra is túszként tart fogva egy magyar állampolgárt, három másikat azonban katari segítséggel sikerült kiszabadítani.

És nagyon fontos az is, hogy ne nőjön azon országoknak a száma a világon, akik nukleáris fegyverekkel rendelkeznek, ezért a Nemzeti Atomenergia-ügynökség szerepét is meg kell erősíteni

– fogalmazott. Aggasztónak nevezte, hogy a nemzetközi politikai életben egyes felek nyíltan és szégyentelenül utalnak a nukleáris fegyverek használatára.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

