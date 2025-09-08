Egyesült Arab EmírségekegyüttműködésSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek újabb területekre terjeszti ki az együttműködését

Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek további területekre, az űriparra, a védelmi és a távközlési iparra is kiterjeszti a már eddig is sikeres együttműködését. Erről beszélt a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 18:19
Szijjártó Péter az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével, Táni bin Ahmed al-Zejudival tárgyalt Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szijjártó Péter az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével, Táni bin Ahmed al-Zejudival tárgyalt, majd a közösen megtartott sajtóértekezleten arról számolt be, hogy áttekintették a két ország között nemrégiben aláírt tizenkét gazdasági megállapodás végrehajtását is.

Úgy vélekedett, hogy a kétoldalú politikai együttműködés kiváló, nincsenek vitás kérdések, ez nagyban segíti a gazdasági kapcsolatok fejlesztését.

Tavaly már majdnem elértük a félmilliárd dolláros kereskedelmi forgalmat. És az eddigi, 24 százalékos növekedés azt mutatja, hogy ezt a vonalat idén át fogjuk ugrani

– tudatta.

„Idén már több sikert is elértünk, több mint ezertonnás sajtexport, több mint tizenöt tonna gyógyszer exportja, nagy emírségekbeli fesztiválokon magyar digitális szolgáltatók, s ezt az együttműködést most továbbfejlesztjük az űripar, a védelmi ipar és a távközlési ipar felé is” – tette hozzá.

Illetve jó hírnek nevezte, hogy előző héten a Wizz Air újraindította járatait az országba, s ezzel immáron heti húsz légi járat közlekedik Budapest, illetve Dubaj és Abu-Dzabi között.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a jelenlegi, óriási változások és súlyos válságok jellemezte korszakban megnőtt a jelentősége azon államoknak, amelyek a legveszélyesebb, legforróbb régiókban a stabilitást és a nyugalmat képviselik, amelyek a konfliktusokkal szemben felvállalják az együttműködés ügyét.

Magyarország ebben a rendkívül nehéz időszakban különösképp érdekelt a tiszteletre alapuló globális együttműködés visszatérésében, és kifejezetten ellentétes az érdekeinkkel a világ blokkokra történő újrafelosztása

– hangsúlyozta. „És ebben a kérdésben, a tiszteletteljes globális együttműködésért folytatott küzdelemben az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország egymás szövetségesei” – folytatta a külgazdasági és külügyminiszter.

Majd üdvözölte, hogy a közel-keleti ország a felelősségteljes politikájával képes arra, hogy egyszerre legyen részese az Ábrahám-megállapodásoknak, egyszerre tartson fenn jó kapcsolatot az Egyesült Államokkal és egyszerre integrálódjon a BRICS-csoport munkájába.

A miniszter emlékeztetett, hogy az Európai Unió nemrég megkezdte a tárgyalásokat az Egyesült Arab Emírségekkel egy szabadkereskedelmi és egy stratégiai partnerségi megállapodásról, amit a magyar kormány a lehető leghatározottabban támogat.

Az Európai Unió jelenlegi vezetése sajnos elszigetelte az Európai Uniót a világgazdaság legjelentősebb szereplőitől. Mi azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió a globális gazdaságban újra fontosabb, erősebb szerepet játszhatna

– mondta. „Ehhez szükség van a külső partnerségekre, és az Egyesült Arab Emírségekkel megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás kifejezetten hozzájárulhatna az európai gazdaság lehetőségeinek megerősítéséhez. Ezért Magyarország a lehető leghatározottabban támogatja az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti szabadkereskedelmi és stratégiai partnerségi megállapodások megkötését. Ez abszolút Magyarország nemzetgazdasági érdeke is” – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével, Táni bin Ahmed al-Zejudival tárgyalt (Fotó: MTI)

