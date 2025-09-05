Szijjártó Péter: Minden adott a magyar–azeri gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez

Minden adott a magyar–azeri gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséhez, a két ország között nincsen nyitott politikai kérdés, az együttműködés pedig már eddig is hatalmas eredményeket hozott – közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. Szijjártó Péter egyúttal bejelentette: a Mol többségi tulajdonosként két új kitermelési projektet indít Azerbajdzsánban.

Szijjártó Péter szerint Magyarország mindig is kiállt Azerbajdzsán területi integritása mellett

(Fotó: Polyák Attila)

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar–azeri üzleti fórumon először is leszögezte, hogy a két ország közötti kapcsolatépítés nem valamifajta mesterségesen kitalált történet, amit demonstrál az is, hogy a rendezvényen több mint hatvan magyar és mintegy harminc azeri vállalat képviselői vesznek részt.

Kifejtette, hogy a világban drámai változások zajlanak, amelyek nyomán nem csupán a politikai, hanem a globális gazdasági egyensúly is egyértelműen megbomlott, és új erőközpontok jöttek létre, például a kaukázusi térség és Közép-Ázsia.

„Ez a felismerés nem ma született, legalábbis itt, Magyarországon nem ma született, hanem 2011-ben, tizennégy éve, amikor először látogatott el a magyar miniszterelnök Azerbajdzsánba (…) Emlékszem rá, mik voltak az európai reakciók. Az enyhébbek csak szimplán kiröhögtek minket, hogy hogy is lehetünk ilyen lükék, hogy Azerbajdzsánnal akarunk kapcsolatot építeni, a durvábbja az pedig hozta a diktatúra párhuzamot, persze diktatúrák diktatúrákkal barátkoznak, ennyit a magyarokról. A többiek meg kioktattak minket, hogy hát ez nem az európai lét, ez nem az, ahogy Európának kell gazdasági kapcsolatokat építeni, amúgy is mit képzelünk magunkról” – sorolta.

„Érdekes, hogy akik Európából akkor kinevettek, lenéztek, kioktattak minket, ma általában egymásnak adják a kilincset Bakuban, és odavannak egy-egy közös képért az azeri elnökkel” – folytatta.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány ezzel szemben a kölcsönös tiszteletre alapozza a kétoldalú kapcsolatait, és ebből is fakad az, hogy nincsen nyitott politikai kérdés a két ország között.

„Ez azt jelenti, hogy semmifajta politikai akadálya nincsen annak, hogy önök üzleteket kössenek és együttműködést építsenek az azeri partnereikkel. Mondhatom azt is, hogy a gazdasági együttműködés sikere csak önökön, a gazdaság szereplőin, a vállalatvezetőkön múlik” – jegyezte meg.

Majd jó hírnek nevezte, hogy megvoltak az első zászlóshajó-projektek, és megvannak az első nagyobb eredmények is, így a kisebb cégek előtt is ki van kövezve az út.

Több területen is Magyarország stratégiai pozíciójának jelentős javulásához vezetett mindaz, ami az elmúlt években történt Magyarország és Azerbajdzsán között. Nekünk nincsenek sem olaj-, sem gázmezőink, az azeri együttműködés vitt el minket oda, hogy mára a magyar vállalatok nem csak vevőként, hanem eladóként is fel tudnak lépni a nemzetközi energiapiacon

– húzta alá.