Szólásszabadság? Nem szabad imádkozni sem az abortuszklinikák körül

A tavaly szeptemberben hatályba lépett jogszabály megtiltja, hogy bárki „odamenjen valakihez, hogy megpróbálja rábeszélni, hogy ne vegye igénybe az abortuszszolgáltatásokat, megközelítse az embereket, miközben megpróbálnak be- vagy kimenni a klinikára vagy a kórházba, szórólapokat osztogasson, vallási prédikációkat tartson”, vagy akár „csendes virrasztásokat” tartson az abortuszklinikák előtt – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. Rámutatnak, a törvényt sokan kritizálják a vallás- és szólásszabadságra való hatása miatt.

Veszélyben a vallás- és szólásszabadság?

Az úgynevezett „pufferzónatörvény” bűncselekménnyé teszi, ha valaki megpróbálja befolyásolni a nőket, hogy ne végeztessenek abortuszt a klinikán kívül, és akár 10 000 font bírsággal is sújtható súlyos esetekben – emlékeztet a Breitbart hírportál.

🚨BREAKING🚨



75-year-old Rose Docherty has been arrested AGAIN



for holding a sign reading "coercion is a crime, here to talk, only if you want" within a Scottish "buffer zone"



Rose was kept in a cell for two hours, and refused a chair, despite having a double hip replacement. pic.twitter.com/HizSihMvU3 — ADF International (@ADFIntl) September 27, 2025

Dochertyt már februárban is letartóztatták egy másik skóciai abortuszklinika előtt, miközben ugyanazt a táblát tartotta a kezében, amely véleménye szerint nem sérti a törvényt, mivel csupán azt ajánlja fel, hogy tanácsot ad azoknak, akik szeretnék. Legutóbbi letartóztatásával kapcsolatban Docherty azt mondta: „Mindenkinek joga van konszenzusos beszélgetést folytatni. Szeretettel és együttérzéssel tartottam a táblámat, és mindenkit, aki beszélgetni akar, meghívtam erre – és békésen álltam, nem közeledtem senkihez”.

Nem szabad bűnözőként bánni velem azért, mert meghívom az embereket, hogy beszélgessenek velem, meghallgatom őket. Glasgow utcáin nem tilos a beszélgetés. És mégis, ez már a második alkalom, hogy ezért letartóztatnak

– fogalmazott.

A vallás- és szólásszabadság sárba tiprása?

A brit törvény számos kritikát kapott. Sokak szerint ugyanis nyilvánvalóan korlátozza a szólás- és vallásszabadságot.

Suella Braverman korábbi konzervatív belügyminiszter, akinek hivatali ideje alatt a törvényt elfogadták, például nem sietett azzal, hogy a törvény hatályba lépjen. 2023-ban, több mint három hónappal a törvény elfogadása után angliai és walesi rendőrkapitányoknak írt levelében például így fogalmazott:

Érdemes megjegyezni, hogy a csendes ima önmagában nem jogellenes.

J. D. Vance amerikai alelnök 2025-ös müncheni beszédében szintén élesen bírálta a brit pufferzónákat. Szerinte ezek a törvények „veszélyesen korlátozzák a szólásszabadságot és a vallásszabadságot”.