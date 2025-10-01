szólásszabadságNagy-Britanniaabortuszklinika

Szólásszabadság? Nem szabad imádkozni sem az abortuszklinikák körül

Egy 75 éves nagymamát tartóztattak le egy glasgow-i kórház közelében Skóciában, mert egy olyan táblát tartott a kezében, amelyen felajánlotta, hogy beszélget az abortuszt fontolgató nőkkel. Rose Docherty ezzel megsértette a skót „biztonságos hozzáférési zónákról” szóló törvényt, amely tiltja, hogy az emberek 200 méteren belül tiltakozzanak az abortuszklinikák környékén. A törvény kritikusai szerint azonban ez a szólásszabadság korlátozása.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 10. 01. 0:01
Illusztráció Fotó: NICOLAS ASFOURI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tavaly szeptemberben hatályba lépett jogszabály megtiltja, hogy bárki „odamenjen valakihez, hogy megpróbálja rábeszélni, hogy ne vegye igénybe az abortuszszolgáltatásokat, megközelítse az embereket, miközben megpróbálnak be- vagy kimenni a klinikára vagy a kórházba, szórólapokat osztogasson, vallási prédikációkat tartson”, vagy akár „csendes virrasztásokat” tartson az abortuszklinikák előtt – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. Rámutatnak, a törvényt sokan kritizálják a vallás- és szólásszabadságra való hatása miatt.

Veszélyben a vallás- és szólásszabadság?
Veszélyben a vallás- és szólásszabadság?
Fotó: AFP

Az úgynevezett „pufferzónatörvény” bűncselekménnyé teszi, ha valaki megpróbálja befolyásolni a nőket, hogy ne végeztessenek abortuszt a klinikán kívül, és akár 10 000 font bírsággal is sújtható súlyos esetekben – emlékeztet a Breitbart hírportál.

Dochertyt már februárban is letartóztatták egy másik skóciai abortuszklinika előtt, miközben ugyanazt a táblát tartotta a kezében, amely véleménye szerint nem sérti a törvényt, mivel csupán azt ajánlja fel, hogy tanácsot ad azoknak, akik szeretnék. Legutóbbi letartóztatásával kapcsolatban Docherty azt mondta: „Mindenkinek joga van konszenzusos beszélgetést folytatni. Szeretettel és együttérzéssel tartottam a táblámat, és mindenkit, aki beszélgetni akar, meghívtam erre – és békésen álltam, nem közeledtem senkihez”.

Nem szabad bűnözőként bánni velem azért, mert meghívom az embereket, hogy beszélgessenek velem, meghallgatom őket. Glasgow utcáin nem tilos a beszélgetés. És mégis, ez már a második alkalom, hogy ezért letartóztatnak

– fogalmazott.

A vallás- és szólásszabadság sárba tiprása?

A brit törvény számos kritikát kapott. Sokak szerint ugyanis nyilvánvalóan korlátozza a szólás- és vallásszabadságot.

Suella Braverman korábbi konzervatív belügyminiszter, akinek hivatali ideje alatt a törvényt elfogadták, például nem sietett azzal, hogy a törvény hatályba lépjen. 2023-ban, több mint három hónappal a törvény elfogadása után angliai és walesi rendőrkapitányoknak írt levelében például így fogalmazott:

Érdemes megjegyezni, hogy a csendes ima önmagában nem jogellenes.

J. D. Vance amerikai alelnök 2025-ös müncheni beszédében szintén élesen bírálta a brit pufferzónákat. Szerinte ezek a törvények „veszélyesen korlátozzák a szólásszabadságot és a vallásszabadságot”.

Nem egyedülálló vita

Az abortuszklinikák körüli ima, demonstráció nem csak a 75 éves Rose Dochertyt keverte bajba. Mind Nagy-Britanniában, mind az Egyesült Államokban többeket tartóztattak le azért, mert megsértették a pufferzónát.

Adam Smith-Connor, aki ma már megbánta, hogy több mint húsz évvel ezelőtt kifizette volt barátnője abortuszát, arról számolt be, hogy egy klinika előtt imádkozott Angliában a saját magáért, a fiáért, akit elvesztett, és azokért a férfiakért és nőkért, akik ma nehéz döntések előtt állnak az abortusz kapcsán. Hozzátette, hogy direkt háttal a létesítménynek imádkozott, hogy ne keltse azt a benyomást, hogy közeledik a központot látogató nőkhöz, vagy hogy kapcsolatba akar lépni velük, mégis letartóztatták.

Van ugyanakkor ezzel ellentétes példa is. Ahogy arról a V4NA korábban beszámolt, a németországi Lipcsében működő szövetségi közigazgatási bíróság megállapította, hogy az abortuszklinikák közelében tartott békés imagyűlésekre vonatkozó korlátozások sértik az alkotmányban garantált gyülekezési szabadságot, ami jelentős győzelmet jelentett a 40 nap az életért mozgalom számára.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.