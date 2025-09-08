Rendkívüli

Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

Terrortámadás Jeruzsálemben – nőtt az áldozatok száma

Két terrorista lövésekkel autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel, öten meghaltak, több mint tízen megsebesültek – jelentette az izraeli mentőszolgálat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 08. 12:40
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Ramot úti kereszteződésnél történt lövöldözés helyszínére látogatott Kelet-Jeruzsálemben, 2025. szeptember 8-án Fotó: Menahem Kahana Forrás: AFP
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter a merénylet helyszínére ment, miután lemondta hétfőn esedékes megjelenését a korrupciós ügyeiben zajló tárgyalásán – írta az MTI.

Négyről ötre emelkedett az áldozatok száma, miután egy súlyos sebesült meghalt a Saáré Cedek kórházban. Egy ötvenes éveiben járó férfi és egy nő, valamint három fiatalabb férfi vesztette életét a terrortámadásban. Több sebesültet kritikus, illetve súlyos sérülésekkel kezelnek a kórházakban.

Két, tartózkodási engedéllyel nem rendelkező, húsz év körüli palesztin fegyveres nyitott tüzet egy autóbuszmegállóra, valamint két, forgalmi dugóban várakozó autóbuszra, a jeruzsálemi 62-es és 320-as járatra. A merénylők egy Jeruzsálemhez közeli, ciszjordániai palesztin faluból érkeztek, korábban nem volt dolguk a hatóságokkal. A merénylőket a helyszínen agyonlőtték.

Az első jelentések szerint a két palesztin házi készítésű fegyverrel hajtotta végre a támadást.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Ramot úti kereszteződésnél történt lövöldözés helyszínére látogatott Kelet-Jeruzsálemben, 2025. szeptember 8-án (Fotó: AFP/Menahem Kahana)

