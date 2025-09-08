Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter a merénylet helyszínére ment, miután lemondta hétfőn esedékes megjelenését a korrupciós ügyeiben zajló tárgyalásán – írta az MTI.
Terrortámadás Jeruzsálemben – nőtt az áldozatok száma
Két terrorista lövésekkel autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel, öten meghaltak, több mint tízen megsebesültek – jelentette az izraeli mentőszolgálat.
Négyről ötre emelkedett az áldozatok száma, miután egy súlyos sebesült meghalt a Saáré Cedek kórházban. Egy ötvenes éveiben járó férfi és egy nő, valamint három fiatalabb férfi vesztette életét a terrortámadásban. Több sebesültet kritikus, illetve súlyos sérülésekkel kezelnek a kórházakban.
Két, tartózkodási engedéllyel nem rendelkező, húsz év körüli palesztin fegyveres nyitott tüzet egy autóbuszmegállóra, valamint két, forgalmi dugóban várakozó autóbuszra, a jeruzsálemi 62-es és 320-as járatra. A merénylők egy Jeruzsálemhez közeli, ciszjordániai palesztin faluból érkeztek, korábban nem volt dolguk a hatóságokkal. A merénylőket a helyszínen agyonlőtték.
Az első jelentések szerint a két palesztin házi készítésű fegyverrel hajtotta végre a támadást.
További Külföld híreink
Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Ramot úti kereszteződésnél történt lövöldözés helyszínére látogatott Kelet-Jeruzsálemben, 2025. szeptember 8-án (Fotó: AFP/Menahem Kahana)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bill Gates elárulta, melyik az szakma, amely sosem tűnik el az MI miatt
Itt vannak a részletek!
Szívszorító: kilencéves kislány holttestét emelték ki a folyóból, erre újabb tragédia történt
A többi gyermeket azonnal kiemelték a családból.
Magyarországra látogat az ukrán külügyminiszter
Szijjártó szerint a magyar–ukrán kapcsolatok romlása Kijevet terheli.
Oroszországnak háromszoros túlereje van a fronton az ukránok szerint
Már az ukránok is megerősítették.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bill Gates elárulta, melyik az szakma, amely sosem tűnik el az MI miatt
Itt vannak a részletek!
Szívszorító: kilencéves kislány holttestét emelték ki a folyóból, erre újabb tragédia történt
A többi gyermeket azonnal kiemelték a családból.
Magyarországra látogat az ukrán külügyminiszter
Szijjártó szerint a magyar–ukrán kapcsolatok romlása Kijevet terheli.
Oroszországnak háromszoros túlereje van a fronton az ukránok szerint
Már az ukránok is megerősítették.