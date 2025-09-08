Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, két terrorista lövésekkel autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel, többen meghaltak, több mint tízen megsebesültek, egy ember állapota továbbra is életveszélyes – jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.
Kiderült, hogy van-e magyar áldozata a jeruzsálemi terrortámadásnak
Hétfő reggel fegyveres terrortámadás történt Jeruzsálemben: lövések érték az utasokat, több ember meghalt, több mint tízen megsebesültek. A támadás kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a magyar–izraeli külügyminiszteri sajtótájékoztatón szólalt fel.
Szijjártó Péter Budapesten a magyar–izraeli külügyminiszteri sajtótájékoztatón az üggyel kapcsolatosan kérdésre reagálva azt mondta:
Szeretném megerősíteni, hogy Magyarország támogatja a terrorellenes törekvéseket a közel-keleti térségben. Magyarország elfogadhatatlannak tartja, hogy egy terrorszervezet, itt, ebben az esetben a Hamász egy komplett régió életét tartja sakkban. Elfogadhatatlan, hogy embereknek nap mint nap terrortámadásoktól és rakétatámadásoktól kell tartaniuk.
A tárcavezető hozzátette:
Egyelőre azt az információt kaptuk, hogy magyar áldozat nincsen a jeruzsálemi támadás áldozatai között. Természetesen az izraeli képviseletünk folyamatosan kapcsolatban van az izraeli rendőrséggel, és hogyha ettől ellentétes információt kapunk, akkor azt közölni fogjuk. Ami az Európai Unió és Izrael közötti kapcsolatokat illeti, nagyon erős Izrael-ellenességet tanúsítanak egyes északi, nyugati és déli tagállamai az Európai Uniónak. Nagyon erős Izrael-ellenességet lehet felfedezni azokban a vitákban, amelyeket mi folytatunk a Külügyi Tanácson.
Szijjártó Péter rámutatott:
Ez sajnos a mindennapi életben is érezhető Nyugat-Európában. Nem véletlen, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott nem valamelyik nyugat-európai országban, hanem Magyarországon játssza a hazai mérkőzéseit, ahogy az sem véletlen, hogy az izraeli klubcsapatok európai kupamérkőzéseit nem valamelyik nyugati országban, hanem Magyarországon játsszák.
Szijjártó Péter elmondta: – Már előfordul sajnos olyan is, hogy egy nyugat-európai ország az Izraellel szembeni hazai mérkőzését is Magyarországon rendezte. Szóval innen azt mutatja, hogy az a politikai Izrael-ellenesség, amelyet egyes politikai elitek Európában bemutatnak, az egy erősödő társadalmi antiszemitizmusban talál következményekre. És ez elfogadhatatlan. Mi itt Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdettünk.
A miniszter kiemelte:
Itt, Magyarországon terrorszervezeteket éltetni nem lehet. Világos intézkedéseket hoztunk, antiszemita ideológiát népszerűsítő szervezeteket, zenekarokat nem engedünk be Magyarországra. Akármilyen indulatokat is próbálnak utána ellenünk gerjeszteni a világ bármely pontján.
