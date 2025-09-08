Kiderült, hogy van-e magyar áldozata a jeruzsálemi terrortámadásnak

Egyelőre azt az információt kaptuk, hogy magyar áldozat nincsen a jeruzsálemi támadás áldozatai között. Természetesen az izraeli képviseletünk folyamatosan kapcsolatban van az izraeli rendőrséggel, és hogyha ettől ellentétes információt kapunk, akkor azt közölni fogjuk. Ami az Európai Unió és Izrael közötti kapcsolatokat illeti, nagyon erős Izrael-ellenességet tanúsítanak egyes északi, nyugati és déli tagállamai az Európai Uniónak. Nagyon erős Izrael-ellenességet lehet felfedezni azokban a vitákban, amelyeket mi folytatunk a Külügyi Tanácson.