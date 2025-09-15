Blokkolják a telefonokat az ukrán toborzók + videó

„Egy fiatal leleplezte a hadkiegészítő központok (TCK) rendszerét, amely blokkolja a kommunikációt” – olvasható egy, az X-en terjedő videó mellett. A felvételen egy fiatal azt mutatta meg, hogy hogyan működnek az útszéli jelzavarók – írja az Origo.

A TCK toborzói egy civil férfi papírjait ellenőrzik Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

Látható, hogy hogyan „vadásznak” a TCK emberei, miközben blokkolják a telefonokat.

Nincs jel – nincs esély segítséget hívni. Rádióelektronikai hadviselést (REB) alkalmaznak – speciális eszközöket, amelyek egy adott körzetben kikapcsolják a kommunikációt

– olvasható a videó mellett.

