Blokkolják a telefonokat az ukrán toborzók + videó

Megdöbbentő felvétel terjed az X-en, amin egy férfi bemutatja: a TCK toborzói speciális jelzavarókat használnak az utakon. Ezek az eszközök teljesen megszüntetik a mobilhálózati jelet, így az áldozatok nem tudnak sem telefonálni, sem üzenetben segítséget kérni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 22:00
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil férfi papírjait ellenőrzik Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
„Egy fiatal leleplezte a hadkiegészítő központok (TCK) rendszerét, amely blokkolja a kommunikációt” – olvasható egy, az X-en terjedő videó mellett. A felvételen egy fiatal azt mutatta meg, hogy hogyan működnek az útszéli jelzavarók – írja az Origo.

toborzó
A TCK toborzói egy civil férfi papírjait ellenőrzik Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

Látható, hogy hogyan „vadásznak” a TCK emberei, miközben blokkolják a telefonokat.

Nincs jel – nincs esély segítséget hívni. Rádióelektronikai hadviselést (REB) alkalmaznak – speciális eszközöket, amelyek egy adott körzetben kikapcsolják a kommunikációt

– olvasható a videó mellett.

Borítókép: A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil férfi papírjait ellenőrzik (Fotó: AFP)

