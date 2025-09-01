Tragédia: ezért halt meg egy csecsemő

Tragikus nagy-britanniai eset hívja fel a figyelmet újra az oltás fontosságára. A hírek szerint egy csecsemő szamárköhögésben halt meg, miután az anyja nem kapott oltást – írja az Independent.

A csecsemő anyja nem volt beoltva. Képünk illusztáció (Fotó: Anadolu/Emin Sansar)

Ez az első szamárköhögés okozta haláleset az Egyesült Királyságban idén, egy olyan időszakban, amikor az oltási arány több mint egy évtizede nem látott szintre zuhan. A szamárköhögés egy rendkívül fertőző betegség , amely a tüdőt és a légutakat érinti. A betegség csecsemőknél különösen súlyos betegséget és akár halált is okozhat.

Az egészségügyi biztonsági hivatal tájékoztatása szerint a feltehetően egy év alatti gyermek március és június között betegedett meg.

Az Egyesült Királyság Egészségügyi Szolgálata (UKHSA) figyelmeztetett, hogy a gyermekek körében az oltások száma 15 éve nem látott szinten van. Angliában az általános iskolát kezdő gyermekek csaknem ötöde nincs teljesen védve olyan betegségekkel szemben, mint a szamárköhögés, a gyermekbénulás, a tetanusz vagy a diftéria.

Tavaly Angliában 11 gyermek halt meg szamárköhögés-járvány során. Az esetek száma pedig folyamatosan emelkedik, idén január és június között 502 fertőzést jelentettek, köztük nyolcat három hónaposnál fiatalabb csecsemőknél.

A várandós nők oltási aránya hosszú távon szintén csökkenőben van. Az átoltottság 2016-ban tetőzött 76 százalékkal, de tavaly márciusra 59 százalékra esett vissza. A tavalyi halálesetek óta az átoltottság 73 százalékra javult, bár ez még mindig a korábbi csúcs alatt van.