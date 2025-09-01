Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

Nagy-Britannia

Tragédia: ezért halt meg egy csecsemő

Egyre nagyobb problémát jelent a szamárköhögés Nagy-Britanniában. Egy csecsemő nemrég belehalt a betegségbe, miután az anya nem kapott oltást.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 9:16
Fotó: EMIN SANSAR Forrás: ANADOLU AGENCY
Tragikus nagy-britanniai eset hívja fel a figyelmet újra az oltás fontosságára. A hírek szerint egy csecsemő szamárköhögésben halt meg, miután az anyja nem kapott oltást – írja az Independent

A csecsemő anyja nem volt beoltva
A csecsemő anyja nem volt beoltva.

Ez az első szamárköhögés okozta haláleset az Egyesült Királyságban idén, egy olyan időszakban, amikor az oltási arány több mint egy évtizede nem látott szintre zuhan. A szamárköhögés egy rendkívül fertőző betegség , amely a tüdőt és a légutakat érinti. A betegség csecsemőknél különösen súlyos betegséget és akár halált is okozhat.

Az egészségügyi biztonsági hivatal tájékoztatása szerint a feltehetően egy év alatti gyermek március és június között betegedett meg.

Az Egyesült Királyság Egészségügyi Szolgálata (UKHSA) figyelmeztetett, hogy a gyermekek körében az oltások száma 15 éve nem látott szinten van. Angliában az általános iskolát kezdő gyermekek csaknem ötöde nincs teljesen védve olyan betegségekkel szemben, mint a szamárköhögés, a gyermekbénulás, a tetanusz vagy a diftéria.

Tavaly Angliában 11 gyermek halt meg szamárköhögés-járvány során. Az esetek száma pedig folyamatosan emelkedik, idén január és június között 502 fertőzést jelentettek, köztük nyolcat három hónaposnál fiatalabb csecsemőknél.

A várandós nők oltási aránya hosszú távon szintén csökkenőben van. Az átoltottság 2016-ban tetőzött 76 százalékkal, de tavaly márciusra 59 százalékra esett vissza. A tavalyi halálesetek óta az átoltottság 73 százalékra javult, bár ez még mindig a korábbi csúcs alatt van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

