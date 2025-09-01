Rendkívüli

Donald TrumpPeter NavarrovámTrump

Trump vámjainak vége az USA végét is jelentené

Peter Navarro, az amerikai elnök kereskedelempolitikai főtanácsadója szerint politikai döntés született a vámokat illetően. Donald Trump gazdasági intézkedései nélkül a főtanácsadó szerint Amerika elveszett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 6:20
Peter Navarro, az amerikai elnök kereskedelempolitikai főtanácsadója (Fotó: AFP)
Peter Navarro, az amerikai elnök kereskedelempolitikai főtanácsadója (Fotó: AFP)
Az Egyesült Államok végét jelentené, amennyiben el kellene törölni a Trump-adminisztráció által bevezetett vámokat – jelentette ki Peter Navarro, az amerikai elnök kereskedelempolitikai főtanácsadója vasárnap. A politikus arra a pénteki bírósági ítéletre reagált, amely szerint a Donald Trump által április óta bevezetett vámok többsége törvénytelen.

Navarro szerint Trump vámjai nélkül Amerika elveszett
Navarro szerint Trump vámjai nélkül Amerika elveszett (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

Peter Navarro a Fox News hírtelevízió vasárnapi heti politikai magazinjában kitartott amellett, hogy megalapozott volt vészhelyzetre hivatkozni az úgynevezett kölcsönösségi alapú vámok, valamint az országba irányuló kábítószer-csempészet miatt Kanadára, Mexikóra és Kínára kivetett vámok esetében.

A fehér házi illetékes hangsúlyozta, hogy a kábítószer, elsősorban a fentanil számos fiatal halálát okozza, míg a külkereskedelmi hiány pusztító hatással jár az Egyesült Államok gazdaságára, aminek kezelésére a vám importszabályozó eszközként szolgál.

Peter Navarro a szövetségi fellebbezési bíróság pénteken hozott határozatát pártos igazságtalanságnak mondta. A határozatot mellett szavazó bírákat taláros politikusoknak nevezte, és kijelentette, hogy a hétből hat bíró demokrata párti.

Az elnöki tanácsadó hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kisebbségbe került bírók által megfogalmazott különvélemények nagyon erősek, és megmutatják, hogy a végső jogi fórum, a Legfelsőbb Bíróság előtt milyen érvek mellett lehet elérni, hogy a vámok életben maradhassanak.

„Ha elveszítjük az ügyet, az az Egyesült Államok végét jelenti” – fogalmazott.

A washingtoni székhelyű Egyesült Államok Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróságának tagjai 7:4 arányban pénteken úgy találták, hogy az új vámok többségének esetében a bevezetés hivatkozási alapjaként szolgáló gazdasági vészhelyzet nem áll fenn, illetve az elnök túllépte hatáskörét, ezért a vámokról szóló intézkedések érvénytelenek.

A bírói tanács ugyanakkor október 14-ig engedte, hogy a vámok hatályban maradjanak, időt hagyva az adminisztráció számára, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához forduljon.

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán pénteken megjelent állásfoglalásában élesen bírálta a bíróságot és annak határozatát, valamint jelezte, hogy fellebbeznek, majd meggyőződését fejezte ki, hogy a Legfelsőbb Bíróság érvényben hagyja a vámokról szóló intézkedéseit.

Donald Trump az április 2-án bejelentett átfogó vámintézkedéseket az elnököt intézkedési jogkörrel felruházó nemzetközi gazdasági vészhelyzetről szóló 1977-es törvény (International Economic Emergency Act) alapján vezette be. Emellett az elnök hivatalba lépésekor szintén vészhelyzetre hivatkozva hozott döntést a kábítószer-csempészetben, elsősorban fentanilcsempészetben érintettnek talált országok, Kanada, Mexikó és Kína elleni büntetővámról, amivel az illegális drogkereskedelem mérséklését kívánta elérni.

Borítókép: Peter Navarro, az amerikai elnök kereskedelempolitikai főtanácsadója (Fotó: AFP)

