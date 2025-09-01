Trump vámjainak vége az USA végét is jelentené

Az Egyesült Államok végét jelentené, amennyiben el kellene törölni a Trump-adminisztráció által bevezetett vámokat – jelentette ki Peter Navarro, az amerikai elnök kereskedelempolitikai főtanácsadója vasárnap. A politikus arra a pénteki bírósági ítéletre reagált, amely szerint a Donald Trump által április óta bevezetett vámok többsége törvénytelen.

Navarro szerint Trump vámjai nélkül Amerika elveszett (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

Peter Navarro a Fox News hírtelevízió vasárnapi heti politikai magazinjában kitartott amellett, hogy megalapozott volt vészhelyzetre hivatkozni az úgynevezett kölcsönösségi alapú vámok, valamint az országba irányuló kábítószer-csempészet miatt Kanadára, Mexikóra és Kínára kivetett vámok esetében.