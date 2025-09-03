Kanári-szigetrendőrségembercsempészmigráns

Újabb áldozatai vannak az embercsempész hajóknak

Csaknem száz migráns haláláért felelős embercsempészeket fogott el a spanyol rendőrség Gran Canaria partjainál.

A spanyol rendőrség a 251 túlélő közül 16 embert őrizetbe vett arról a migránsokat szállító hajóról, amely 11 napot sodródott a tengeren. A rendőrség erőszakos cselekményekkel gyanúsítja őket, és úgy véli, 70 utas haláláért is felelősek lehetnek.

CENTRAL MEDITERRANEAN - AUGUST 26: A boat carrying 130 migrants, including 18 women and 6 girls, from Egypt, Eritrea, and Sudan, departed from Libya at 4:00 a.m. on August 26, 2025, attempting to reach Europe. After a fishing vessel alerted about their position, the rescue ship Astral, operated by the NGO Open Arms, approached to distribute life jackets and water to those on board. Later, the Italian Coast Guard arrived and transferred all the passengers to safety. Joan Galvez / Anadolu (Photo by Joan Galvez / Anadolu via AFP)
Migránsok mentése. Képünk illusztráció (Fotó: AFP/Anadolu/Joan Galvez)

A spanyol állami televízió, az RTVE és más médiumok a nemzeti rendőrségre hivatkozva számoltak be a letartóztatásokról. Korábban is számtalan esetben mentettek ki migránsokat a tengerből a spanyol partokhoz közel. 

A tanúk beszámolói szerint az útnak indult több mint 300 emberből csak 251 érte el a Gran Canaria szigetén található Arguineguín kikötőjét. A nyomozók vizsgálják azt a lehetőséget is, miszerint néhány utast élve dobtak a vízbe útitársaik, mondván, szerencsétlenséget hoznak. 

A nyomozás az éhség és szomjúság okozta halálesetekkel kapcsolatos, lehetséges bűncselekményekre is kiterjed. 

A sodródó hajót augusztus 24-én fedezte fel egy teherhajó, több mint 400 kilométerre a Kanári-szigetektől, az utasok már legalább 11 napot töltöttek a tengeren. A spanyol tengeri mentőszolgálat vitte partra az embereket.

Korábban több alkalommal történt hasonló eset a spanyol partoknál. Amint arról lapunkban beszámoltunk, idén februárban egy Szenegálból indult migránshajó kapitányait tartóztatta le a spanyol csendőrség. A hatóság akkori tájékoztatása szerint az elfogott hét férfi által irányított hajó december végén érkezett a Kanári-szigetek partjaihoz. A fedélzeten 224 ember tartózkodott, akik illegálisan próbáltak Spanyolországba jutni. A tengeri átkelés alatt nyolc ember életét vesztette.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

