Újabb áldozatai vannak az embercsempész hajóknak

A spanyol rendőrség a 251 túlélő közül 16 embert őrizetbe vett arról a migránsokat szállító hajóról, amely 11 napot sodródott a tengeren. A rendőrség erőszakos cselekményekkel gyanúsítja őket, és úgy véli, 70 utas haláláért is felelősek lehetnek.

Migránsok mentése. Képünk illusztráció (Fotó: AFP/Anadolu/Joan Galvez)

A spanyol állami televízió, az RTVE és más médiumok a nemzeti rendőrségre hivatkozva számoltak be a letartóztatásokról. Korábban is számtalan esetben mentettek ki migránsokat a tengerből a spanyol partokhoz közel.

A tanúk beszámolói szerint az útnak indult több mint 300 emberből csak 251 érte el a Gran Canaria szigetén található Arguineguín kikötőjét. A nyomozók vizsgálják azt a lehetőséget is, miszerint néhány utast élve dobtak a vízbe útitársaik, mondván, szerencsétlenséget hoznak.

A nyomozás az éhség és szomjúság okozta halálesetekkel kapcsolatos, lehetséges bűncselekményekre is kiterjed.

A sodródó hajót augusztus 24-én fedezte fel egy teherhajó, több mint 400 kilométerre a Kanári-szigetektől, az utasok már legalább 11 napot töltöttek a tengeren. A spanyol tengeri mentőszolgálat vitte partra az embereket.

Korábban több alkalommal történt hasonló eset a spanyol partoknál. Amint arról lapunkban beszámoltunk, idén februárban egy Szenegálból indult migránshajó kapitányait tartóztatta le a spanyol csendőrség. A hatóság akkori tájékoztatása szerint az elfogott hét férfi által irányított hajó december végén érkezett a Kanári-szigetek partjaihoz. A fedélzeten 224 ember tartózkodott, akik illegálisan próbáltak Spanyolországba jutni. A tengeri átkelés alatt nyolc ember életét vesztette.