Ez a két ország nem küld katonákat Ukrajnába + videó

Olaszország és Románia nem tervezi katonai kontingens küldését Ukrajnába a biztonsági garanciák keretében, ugyanakkor mindkét ország kész támogatni a tűzszünetet és részt venni békefenntartó missziókban – közölték a két ország vezetői a „hajlandók koalíciója” találkozóján. A találkozón korábban Emmanuel Macron francia elnök is ismertette a biztonsági garanciák listáját, amelyet 26 partnerország támogatott, és amely katonai kontingensek Ukrajnába történő telepítését tartalmazza.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 13:49
Nicușor Dan román elnök Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: AFP
Olaszország és Románia nem küld katonai erőket Ukrajnába a biztonsági garanciák keretében, még egy esetleges tűzszünet után sem – jelentette be Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Nicusor Dan román elnök a „hajlandók koalíciója” találkozóján – írja a LIGA.net.

Giorgia Meloni jelezte, kész támogatni az ukrajnai harcok leállítását célzó kezdeményezéseket Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto

Meloni hangsúlyozta, hogy Olaszország nem irányít katonai egységeket Ukrajnába, ugyanakkor kész támogatni a harcok leállítását célzó kezdeményezéseket, például megfigyelést és kiképzést Ukrajnán kívül. Nicusor Dan megerősítette, hogy Románia sem küld katonákat, de részt kíván venni békefenntartó és stabilizációs missziókban.

A találkozón korábban Emmanuel Macron francia elnök is ismertette a biztonsági garanciák listáját, amelyet 26 partnerország támogatott, és amely katonai kontingensek Ukrajnába történő telepítését tartalmazza. 

Az amerikai fél pedig a The Telegraph szerint augusztus végén azt fontolóra vette, hogy privát katonai cégeket vetne be Ukrajnában a garanciák részeként.

A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk is megerősítette, hogy országa sem küld katonákat Ukrajnába, és a biztonságos ukrán légteret nem szabad a lengyel nemzetbiztonság rovására létrehozni.

Borítókép: Nicusor Dan román elnök (Fotó: AFP)

