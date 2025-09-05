Ez a két ország nem küld katonákat Ukrajnába + videó

Olaszország és Románia nem küld katonai erőket Ukrajnába a biztonsági garanciák keretében, még egy esetleges tűzszünet után sem – jelentette be Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Nicusor Dan román elnök a „hajlandók koalíciója” találkozóján – írja a LIGA.net.

Giorgia Meloni jelezte, kész támogatni az ukrajnai harcok leállítását célzó kezdeményezéseket Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto

Meloni hangsúlyozta, hogy Olaszország nem irányít katonai egységeket Ukrajnába, ugyanakkor kész támogatni a harcok leállítását célzó kezdeményezéseket, például megfigyelést és kiképzést Ukrajnán kívül. Nicusor Dan megerősítette, hogy Románia sem küld katonákat, de részt kíván venni békefenntartó és stabilizációs missziókban.

A találkozón korábban Emmanuel Macron francia elnök is ismertette a biztonsági garanciák listáját, amelyet 26 partnerország támogatott, és amely katonai kontingensek Ukrajnába történő telepítését tartalmazza.

Film 🎥 :



🤣😂😂😂😂😂😂



Zelensky illégitime n'est plus Président d'Ukraine !



Van der leyen , illégitime non élu par le peuple !



Macron illégitime , fraude électorale !!! pic.twitter.com/fKH8GVy7ib — gay patriote🇮🇹🇫🇷 (@platinium230) September 4, 2025

Az amerikai fél pedig a The Telegraph szerint augusztus végén azt fontolóra vette, hogy privát katonai cégeket vetne be Ukrajnában a garanciák részeként.

A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk is megerősítette, hogy országa sem küld katonákat Ukrajnába, és a biztonságos ukrán légteret nem szabad a lengyel nemzetbiztonság rovására létrehozni.

🚨🇮🇹La Première ministre italienne Giorgia Meloni rejette la proposition de la France et du Royaume-Uni d'envoyer des troupes en Ukraine.



"Vous pouvez y aller, mais pas avec mes soldats" a t’elle déclaré



Bravo Giorgia👏 pic.twitter.com/CTpKiwmoi3 — ⚜ France for Trump ⚜ (@VirginiePerez15) September 4, 2025

Borítókép: Nicusor Dan román elnök (Fotó: AFP)