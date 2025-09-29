Rendkívüli

Zelenszkij hadműveletei átlépték a határt

Zelenszkij hadműveletei átlépték a határt

Drónok támadták az oroszországi Karacsev elektromos alkatrészgyárat, a lángok messzire érnek. Zelenszkij hadserege egyre merészebben mér csapásokat az orosz területeken, a háború új, veszélyes szakaszba lépett.

2025. 09. 29.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Egyre mélyebbre hatolnak az ukrán erők Oroszország területén: dróntámadás érte a Karacsev elektromos alkatrészgyárat Oroszország Brjanszk megyéjében, mindössze 115 kilométerre az ukrán határtól. A helyi médiajelentések szerint az üzem kigyulladt, amely az orosz hadsereget is ellátja alkatrészekkel. Az incidens rávilágít arra, hogy Volodimir Zelenszkij és serege egyre mélyebben, orosz területeken is képes csapást mérni katonai célpontokra, írja az Origo.

Zelenszkij nem nyugszik, egyre durvább szakaszába lép a háború (Fotó: AFP)
Zelenszkij folytatja a vérontást

A gyár, amely kereskedelmi ügyfeleket és az orosz hadsereget is kiszolgálja elektromos alkatrészekkel, kulcsfontosságú szerepet tölt be az orosz hadiiparban. A támadás jelzi, hogy az ukrán hadsereg rendszeresen támadja az orosz katonai infrastruktúrát mélyen Oroszország területén, ezzel gyengítve Moszkva harci képességeit az Ukrajna ellen folytatott háborúban.

A támadás előtt a terület kormányzója rakétaveszélyre figyelmeztetett a Karacsev régióban.

 Szeptember 28-án ukrán HIMARS rakéták csapódtak be egy hőerőműbe az orosz Belgorod város közelében. Vjacselav Gladkov, Belgorod megye kormányzója megerősítette a támadást, mondván: 

A régió kritikus infrastruktúráját érte csapás.

Ugyanezen a napon az ukrán katonai hírszerzés azt állította, hogy legalább négy orosz drónkezelőt öltek meg a megszállt Melitopolban. A közleményük szerint „Robbanás rázta meg egy őrzött katonai bázis repülőterét a megszállt Melitopolban, megsemmisítve egy szovjet gyártmányú UAZ-452 furgont és megölve legalább négy kezelőt."

A fokozódó támadások azt mutatják, hogy Zelenszkij nem hátrál, és kész Oroszország területén is csapásokat mérni a katonai célpontokra. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

