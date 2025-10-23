Magyarországról kitiltott ukrán terrorista kampányol Magyar Péternek

Nem akárhonnan kapott támogatást Magyar Péter az október 23-i nemzeti ünnepen. A Magyarországról kitiltott ukrán katonai vezető, Robert Brovdi tett hitet a Tisza párt feje mellett.

A Barátság kőolajvezeték elleni támadást elrendelő Robert Brovdi biztosította támogatásáról Magyar Pétert (Fotó: AFP)

Magyar nép! Tudom, hogy ma összegyűltök, és elhangzanak majd az alternatív nézőpontok. Nyilvánvaló, hogy ma elkezdődik a választási kampány Magyarországon. Legyen hát vér nélkül! És a Tiszán túl végre megjelenjen az a Magyar, aki minden magyar számára MAGYAR!

– írta Brovdi, gyakorlatilag megvalósítva ezzel a választásba való beavatkozás tényállását.

Robert „Madyar” Brovdi, az ukrán drónosztagok parancsnoka azzal lett igazán ismert, hogy ő vezényelte a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték oroszországi szakasza elleni támadást, amelynek következtében egy időre leállt az olajszállítás Oroszország és Magyarország között.

Azonban a politika sem idegen a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokkal rendelkező férfi számára: többek között vezető pozíciót töltött be Petro Porosenko volt ukrán elnök pártjában Kárpátalján, illetve az egyik legnagyobb ukrán állami agrárvállalatban is magas beosztást kapott.

A támadások után a magyar kormány bejelentette, hogy Brovdit Magyarország és a teljes schengeni övezet területéről kitiltja.



Borítókép: Robert Brovdi bemutatja, hogy milyen eszközökkel intéznek támadást a kritikus infrastruktúra ellen (Forrás: Ellenpont)