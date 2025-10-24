Donald Trump leállított minden tárgyalást

„A kanadaiak felháborító viselkedése miatt befejezünk minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával” – írta Trump a Truth Social közösségi médiaplatformon.

Trump hangsúlyozta, hogy

a vámok jelentős szerepet töltenek be az Egyesült Államok nemzetbiztonsága és gazdasága szempontjából, és a kanadai reklámkampány célja a legfelsőbb bíróság és más jogi fórumok döntéseinek befolyásolása volt.

A vitatott reklámfilmben a republikánus Reagan kritizálja a külföldi árukra kivetett vámokat, és arra figyelmeztet, hogy azok munkahelyek megszűnéséhez és kereskedelmi háborúkhoz vezetnek. A Ronald Reagan Elnöki Alapítvány Trump bejelentése után alig két órával csütörtökön késő este közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy a kanadai reklám „szelektív hang- és videófelvételeket” használt fel Reagantől, és az alapítvány vizsgálja a jogi lépések lehetőségét.

„A reklám félrevezető módon ábrázolja az elnöki rádióbeszédet (Reagan 1987-es beszédét), és az ontariói kormány nem kért és nem kapott engedélyt a beszéd felhasználására és szerkesztésére”

– áll az alapítvány közleményében, a reklámot közzétevő kanadai tartományra utalva. Trump idén már vámokat vetett ki a kanadai acélra, alumíniumra és autókra, mire az ottawai kormány ellenvámokkal reagált. A felek hetek óta tárgyaltak egy esetleges megállapodásról az acél- és alumíniumipar számára. Jövőre pedig tervbe van véve a 2020-as észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás felülvizsgálata az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó között.

Donald Trump amerikai elnök október 7-én találkozott Mark Carney kanadai miniszterelnökkel a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában

Fotó: AFP/Jim Watson

Mark Carney kanadai miniszterelnök csütörtökön újságíróknak azt mondta, hogy országa nem fog tisztességtelen feltételekkel piaci hozzáférést biztosítani az Egyesült Államoknak, ha a különböző kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalások kudarcba fulladnak.

Borítókép: Mark Carney kanadai miniszterelnök sajtótájékoztatóján az ottawai Rideau Hallban 2025. március 23-án, valamint Donald Trump amerikai elnök, aki március 26-án jelenti be az autóimportra kivetett vámokat a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában (Fotó: AFP)