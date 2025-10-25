Hamarosan megérkezik New York központjába a legfőbb év végi látványosság

Mikor érkezik meg a karácsonyfa a Rockefeller Centerbe? Erre kíváncsiak sokan az Amerikai Egyesült Államokban. A hatalmas lucfenyő hagyományosan november elején érkezik, és ez az év sem lesz kivétel: november 8-án hozzák Manhattan belvárosába – egy olyan napra, amely igazi ünnepnek ígérkezik családi szórakozással és workshopokkal. A karácsonyi varázslat rajongói kora reggel (körülbelül 6.50-kor) gyülekeznek a Rockefeller Centerben, hogy megnézzék, ahogy a daru és a láncfűrész segítségével felállítják az óriási karácsonyfát. Ez egy ritka lehetőség arra, hogy az égősor felakasztása előtt láthassuk az ikonikus fát.

Egyelőre nem tudni pontosan, honnan származik a fa, vagy melyik család fogja adományozni, de a szervezők ígérete szerint hamarosan megosztják a részleteket.

Ugyanezen a napon, november 8-án, délelőtt 10 órakor kezdődik a gyerekek és szülők hagyományos ünnepe. A vendégek leveleket küldhetnek a Mikulásnak, találkozhatnak Snoopyval, de megépíthetik saját plüssfigurájukat. A részvétel ingyenes, de előzetesen regisztrálni kell a Rockefeller Center hivatalos weboldalán.

Borítókép: Minden évben nagy esemény New Yorkban a Rockefeller Center előtti téren a karácsonyfa felállítása (Fotó: AFP)