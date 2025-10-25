karácsonyfaNew Yorkfa

Hamarosan megérkezik New York központjába a legfőbb év végi látványosság

Már úton van a karácsonyfa a Rockefeller Központba. Nemsokára minden részlet kiderül.

Munkatársunktól
2025. 10. 25. 11:42
Minden évben nagy látványosság a karácsonyfa a Rockefeller Centerben. Fotó: VANESSA CARVALHO/BPP Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mikor érkezik meg a karácsonyfa a Rockefeller Centerbe? Erre kíváncsiak sokan az Amerikai Egyesült Államokban. A hatalmas lucfenyő hagyományosan november elején érkezik, és ez az év sem lesz kivétel: november 8-án hozzák Manhattan belvárosába – egy olyan napra, amely igazi ünnepnek ígérkezik családi szórakozással és workshopokkal. A karácsonyi varázslat rajongói kora reggel (körülbelül 6.50-kor) gyülekeznek a Rockefeller Centerben, hogy megnézzék, ahogy a daru és a láncfűrész segítségével felállítják az óriási karácsonyfát. Ez egy ritka lehetőség arra, hogy az égősor felakasztása előtt láthassuk az ikonikus fát.

Egyelőre nem tudni pontosan, honnan származik a fa, vagy melyik család fogja adományozni, de a szervezők ígérete szerint hamarosan megosztják a részleteket.

Ugyanezen a napon, november 8-án, délelőtt 10 órakor kezdődik a gyerekek és szülők hagyományos ünnepe. A vendégek leveleket küldhetnek a Mikulásnak, találkozhatnak Snoopyval, de megépíthetik saját plüssfigurájukat. A részvétel ingyenes, de előzetesen regisztrálni kell a Rockefeller Center hivatalos weboldalán.

Borítókép: Minden évben nagy esemény New Yorkban a Rockefeller Center előtti téren a karácsonyfa felállítása (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.