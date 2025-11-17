vereségvbÍrországhangulat

Fájó vereség: így dolgozták fel a kormánytagok a magyar válogatott kiesését + videó

Sajnos, mint ismert, a vasárnapi sorsdöntő vb-selejtezőn az utolsó pillanatig a magyar válogatottnak állt a zászló, de végül az ír csapat ünnepelt a Puskás Arénában, 3-2-re nyerve az utolsó fordulót. A kormánytagok hétfő reggeli hangulata emiatt különösen borús volt: őszintén meséltek arról, hogyan dolgozták fel a tegnapi focitragédiát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 18:37
A vasárnapi vb-selejtező után a kormánytagok őszintén meséltek arról, hogyan dolgozták fel a magyar válogatott fájdalmas vereségét az ír csapattal szemben.

Budapest, 2025. november 16. A magyar csapat tagjai a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés után a Puskás Arénában 2025. november 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
A magyar csapat tagjai a Magyarország–Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés után (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

A miniszterelnök a TiktTok-csatornáján közzétett videóban bevallotta, hogy a kudarc után alig tudott elaludni, és a hétfő reggeli rossz hangulatát így kommentálta:

Ilyenkor csak kóvályog az ember.

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője másként fogalmazott: aludt már jobban, de pozitívan áll a dolgokhoz, hiszen egy új hét kezdődik, új lehetőségekkel.

Szijjártó Péter külügyminiszter őszintén elismerte, hogy a vasárnapi vereséget követően nehezen dolgozta fel a történteket.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kérdésre, hogy mi jutott eszébe reggel, ezt mondta: 

Az, hogy miért nem tudunk nyerni egy olyan mérkőzésen, amin kellene.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója még most is reméli, hogy mindez csak egy rossz álom volt.

Ugyanakkor Orbán Balázs próbált optimistán tekinteni a jövőbe, és egy kis számmisztikával igyekezett rámutatni, hogy miért lehet reális a magyar válogatott esélye a 2030-as világbajnokságra való kijutásra.

@viktor_a_tiktokon Ez egy ilyen hétfő. De ettől függetlenül meló van. #orbanviktor #miniszterelnok #fyp #hétfő #monday ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

