Százmillió forintos felújítást jelentett be Menczer Tamás Pilisszentivánon

Százmillió forintból felújítjuk Pilisszentivánon a Klapka utcát és a játszóteret, közölte Facebook-videójában Menczer Tamás, aki ismertette a menetrendet is.

A Klapka utca és a játszótér felújításához szükséges forrás január első felében, legkésőbb a hónap második hetéig megérkezik az önkormányzathoz, amely a projekt gazdája lesz – fejtette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki egyúttal a térség országgyűlési képviselője is.

Miután az összeg rendelkezésre áll, az önkormányzat elvégzi a szükséges adminisztratív előkészítést és kiválasztja a kivitelezőt. A munkálatok akkor kezdődhetnek el, amikor az előkészületek lezárultak és az időjárás lehetővé teszi a szabadtéri munkavégzést.

A pénz kezelésével kapcsolatos kérdésekben az önkormányzat az illetékes, tette hozzá Menczer Tamás.

A politikus a minap jelentette be, hogy megépül az ugyancsak a választókerületéhez tartozó Solymáron a sportpálya. – Azzal a jó hírrel jöttem önökhöz, hogy a solymári sportpályát meg fogjuk építeni, mivel Orbán Viktor miniszterelnök támogatta a kezdeményezést – jelentette be Menczer Tamás a Pest vármegyei településen. Mint hangsúlyozta, a választókerületében újabb kétmilliárd forintnyi fejlesztés fog történni, így megépülhet kétszázmillió forintból a régóta áhított focipálya a gyerekeknek Solymáron.