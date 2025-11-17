Menczer TamásprojektPilisszentiván

Százmillió forintos felújítást jelentett be Menczer Tamás Pilisszentivánon

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán számolt be arról, hogy a körzetébe tartozó településre mekkora forrás érkezik, és abból milyen munkálatok kezdődhetnek hamarosan.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 17. 18:18
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Százmillió forintból felújítjuk Pilisszentivánon a Klapka utcát és a játszóteret, közölte Facebook-videójában Menczer Tamás, aki ismertette a menetrendet is.

A Klapka utca és a játszótér felújításához szükséges forrás január első felében, legkésőbb a hónap második hetéig megérkezik az önkormányzathoz, amely a projekt gazdája lesz – fejtette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki egyúttal a térség országgyűlési képviselője is.

Miután az összeg rendelkezésre áll, az önkormányzat elvégzi a szükséges adminisztratív előkészítést és kiválasztja a kivitelezőt. A munkálatok akkor kezdődhetnek el, amikor az előkészületek lezárultak és az időjárás lehetővé teszi a szabadtéri munkavégzést. 

A pénz kezelésével kapcsolatos kérdésekben az önkormányzat az illetékes, tette hozzá Menczer Tamás.

A politikus a minap jelentette be, hogy megépül az ugyancsak a választókerületéhez tartozó Solymáron a sportpálya. – Azzal a jó hírrel jöttem önökhöz, hogy a solymári sportpályát meg fogjuk építeni, mivel Orbán Viktor miniszterelnök támogatta a kezdeményezést – jelentette be Menczer Tamás a Pest vármegyei településen. Mint hangsúlyozta, a választókerületében újabb kétmilliárd forintnyi fejlesztés fog történni, így megépülhet kétszázmillió forintból a régóta áhított focipálya a gyerekeknek Solymáron. 

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Vajda János)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu