Ahol a beás, lovári és magyar mesék találkoznak – Egy nap a cigány népmesékről

Puvászta – Paramicsa – Mese – A cigány népmese a közművelődésben címmel rendez szakmai konferenciát szombaton a Hagyományok Háza; a rendezvényen a cigány mesemondás kulturális, pedagógiai és közművelődési szerepét vizsgálják.

2025. 11. 17. 18:21
A konferencia célja, hogy párbeszédet teremtsen kutatók, pedagógusok, mesemondók, kulturális szakemberek és a témában érdekelt közösségek között – áll a szervezők közleményében. 

Az elmúlt években jelentősen nőtt az érdeklődés a cigány mesemondás iránt

Mint írják, a háromnyelvű – beás, lovári és magyar – cím a cigány népmese sokszínűségére és a közös kulturális értékekre utal. 

A konferencián néprajzkutatók, antropológusok, nyelvészek és kulturális közvetítők tartanak előadásokat a cigány mesekincs hagyományairól, a magyar népmesével való kapcsolódási pontokról, valamint a mesék szerepéről a nevelésben és a közösségépítésben. 

A szakmai program részeként oláh-cigány, beás és romungró mesemondók is fellépnek, bemutatva az élőszavas mesemondás hagyományos formáit. A nap végén a Paramisi Társulat A három muzsikus című előadása látható. 

A közleményben idézik Klitsie-Szabad Boglárkát, a Hagyományok Háza Tudományos és Közművelődési Szakcsoportjának szakmai munkatársát, az esemény egyik szervezőjét, aki elmondta: a konferencia címe is utal rá, hogy mind az oláh-cigány, mind a beás és a romungró közösségek mesehagyományát is kiemelten fontos kulturális örökségként kezelik. 

Fontos, hogy erről a gazdag hagyományról közösen gondolkodjunk, és olyan párbeszédet teremtsünk, amelyben minden közösség tudása és tapasztalata egyenrangúan jelenhet meg

– hangsúlyozta.

A közleményben kiemelik, hogy a konferencia szervezői szerint az elmúlt években jelentősen nőtt az érdeklődés a cigány mesemondás iránt a mozgalomban, az oktatásban és a közművelődésben. A szakmai diskurzus egyre több olyan kérdést vet fel, mint a cigány mesekorpusz jellemzői, a mesék használhatósága a nevelés különböző területein, valamint a hiteles kulturális közvetítés lehetőségei – írják, hozzátéve, hogy a rendezvény ezekre a kérdésekre kíván választ adni, és bemutatni a Kárpát-medencében működő jó gyakorlatokat. 

A programra pedagógusokat, kutatókat, hallgatókat, mesemondókat, közművelődési szakembereket és minden érdeklődőt várnak, akik fontosnak tartják a cigány népmese kulturális értékeinek megőrzését és továbbadását. 

Kiemelik, hogy a Hagyományok Háza számára ez a konferencia nem csupán egy újabb szakmai állomás, hanem egy olyan találkozási tér megteremtése, ahol a cigány mesemondás élő hagyománya méltó figyelmet kap, és valóban áthidalja a közösségek közötti távolságokat. 

A rendezvény a kölcsönös tisztelet és tudásmegosztás keretei között teremti meg annak lehetőségét, hogy a különböző kulturális nézőpontok találkozzanak, és a cigány/roma szövegfolklór kortárs jelentősége árnyaltabban jelenhessen meg a szakmai diskurzusban

– hangsúlyozzák a közleményben. 

 

