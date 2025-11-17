Ahol a beás, lovári és magyar mesék találkoznak – Egy nap a cigány népmesékről

A konferencia célja, hogy párbeszédet teremtsen kutatók, pedagógusok, mesemondók, kulturális szakemberek és a témában érdekelt közösségek között – áll a szervezők közleményében.

Az elmúlt években jelentősen nőtt az érdeklődés a cigány mesemondás iránt

Mint írják, a háromnyelvű – beás, lovári és magyar – cím a cigány népmese sokszínűségére és a közös kulturális értékekre utal.

A konferencián néprajzkutatók, antropológusok, nyelvészek és kulturális közvetítők tartanak előadásokat a cigány mesekincs hagyományairól, a magyar népmesével való kapcsolódási pontokról, valamint a mesék szerepéről a nevelésben és a közösségépítésben.

A szakmai program részeként oláh-cigány, beás és romungró mesemondók is fellépnek, bemutatva az élőszavas mesemondás hagyományos formáit. A nap végén a Paramisi Társulat A három muzsikus című előadása látható.

A közleményben idézik Klitsie-Szabad Boglárkát, a Hagyományok Háza Tudományos és Közművelődési Szakcsoportjának szakmai munkatársát, az esemény egyik szervezőjét, aki elmondta: a konferencia címe is utal rá, hogy mind az oláh-cigány, mind a beás és a romungró közösségek mesehagyományát is kiemelten fontos kulturális örökségként kezelik.

Fontos, hogy erről a gazdag hagyományról közösen gondolkodjunk, és olyan párbeszédet teremtsünk, amelyben minden közösség tudása és tapasztalata egyenrangúan jelenhet meg

– hangsúlyozta.

A közleményben kiemelik, hogy a konferencia szervezői szerint az elmúlt években jelentősen nőtt az érdeklődés a cigány mesemondás iránt a mozgalomban, az oktatásban és a közművelődésben. A szakmai diskurzus egyre több olyan kérdést vet fel, mint a cigány mesekorpusz jellemzői, a mesék használhatósága a nevelés különböző területein, valamint a hiteles kulturális közvetítés lehetőségei – írják, hozzátéve, hogy a rendezvény ezekre a kérdésekre kíván választ adni, és bemutatni a Kárpát-medencében működő jó gyakorlatokat.

A programra pedagógusokat, kutatókat, hallgatókat, mesemondókat, közművelődési szakembereket és minden érdeklődőt várnak, akik fontosnak tartják a cigány népmese kulturális értékeinek megőrzését és továbbadását.

Kiemelik, hogy a Hagyományok Háza számára ez a konferencia nem csupán egy újabb szakmai állomás, hanem egy olyan találkozási tér megteremtése, ahol a cigány mesemondás élő hagyománya méltó figyelmet kap, és valóban áthidalja a közösségek közötti távolságokat.

A rendezvény a kölcsönös tisztelet és tudásmegosztás keretei között teremti meg annak lehetőségét, hogy a különböző kulturális nézőpontok találkozzanak, és a cigány/roma szövegfolklór kortárs jelentősége árnyaltabban jelenhessen meg a szakmai diskurzusban

– hangsúlyozzák a közleményben.