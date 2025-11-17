Halálos szuperbaktériumok pusztítanak az ukrán fronton

A fertőzések már most ölnek – és hamarosan átterjedhetnek Európára

A szakértők egyértelműen fogalmaznak: ezek az agresszív baktériumtörzsek nem maradnak Ukrajnában. A sebesültek, menekültek és egészségügyi ellátórendszerek közti átjárás miatt a fertőzés elkerülhetetlenül megjelenik Európa más országaiban is.

Skinner szerint Európa védekezőképessége megrendülhet.

Az antibiotikumok elvesztése Európa biztonságának egyik rejtett gyenge pontja.

Ez pedig nemcsak egészségügyi, hanem nemzetbiztonsági kockázat is.

A fronton általában órákon – vagy napokon – múlik a katonák élete. Ehhez képest a kórházakban használt laborvizsgálatok gyakran túl lassúak ahhoz, hogy időben kimutassák, milyen baktérium okozza a fertőzést és milyen gyógyszer hat még rá.

Bár a modern, azonnali eredményt adó diagnosztikai eszközök elérhetők lennének Európában, a legtöbb ország mégsem használja őket széles körben.

Egy katonai kórház a Zaporizzsjai régióban, Ukrajnában (Fotó: Anadolu/AFP/Jose Colon)

Szuperbaktériumok: új antibiotikumok kellenek

Miközben a szuperbaktériumok egyre több áldozatot követelnek, az új antibiotikumok fejlesztése világszerte akadozik. Több olyan készítményt – például a sulbactam/durlobactamot –, amely hatékony lenne az ukrán fronton tomboló fertőzések ellen, még be sem nyújtottak európai engedélyezésre.

Ennek oka prózai: az antibiotikumok fejlesztése több mint 1 milliárd dollár, miközben egy új gyógyszer éves bevétele átlagosan 16 millió dollár.

Skinner szerint ez fenntarthatatlan, és a jelenlegi, szinte teljesen leállt innováció súlyosan veszélyezteti Európát.