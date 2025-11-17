Szuperbaktériumok Ukrajnában. Henry Skinner, az AMR Action Fund vezérigazgatója arra figyelmeztet: Ukrajna megmutatja, milyen lehet a világ egy működő antibiotikumok nélküli korszakban.
Halálos szuperbaktériumok pusztítanak az ukrán fronton
Ukrajna frontvonalain egy olyan, eddig példátlan egészségügyi válság körvonalazódik, amely messze túlmutat a háború rombolásán. A harctéri sérüléseket kezelő orvosok és a túlterhelt kórházak egyre gyakrabban találkoznak antibiotikumoknak ellenálló, úgynevezett szuperbaktériumokkal – és ezek a kórokozók szakértők szerint rövid időn belül egész Európát fenyegethetik.
A harctéren megsérült katonák és a menekülő civilek körében sorra bukkannak fel olyan fertőzések, amelyekre alig hat bármilyen gyógyszer.
Kezelhetetlen fertőzések a frontvonalon
A Szumi Állami Egyetem kutatói döbbenetes adatokat hoztak nyilvánosságra: az általuk vizsgált fertőzések 85 százalékát olyan baktériumok okozták, amelyek többféle antibiotikummal szemben ellenállóak.
A leggyakoribb kórokozó az Acinetobacter baumannii, a WHO által „kritikus fenyegetésnek” minősített baktérium. 2024-ben pedig megjelent egy még veszélyesebb kórokozó is: a hipervirulens, minden létező antibiotikummal szemben ellenálló Klebsiella pneumoniae.
Ez gyakorlatilag kezelhetetlen.
További Külföld híreink
A fertőzések már most ölnek – és hamarosan átterjedhetnek Európára
A szakértők egyértelműen fogalmaznak: ezek az agresszív baktériumtörzsek nem maradnak Ukrajnában. A sebesültek, menekültek és egészségügyi ellátórendszerek közti átjárás miatt a fertőzés elkerülhetetlenül megjelenik Európa más országaiban is.
Skinner szerint Európa védekezőképessége megrendülhet.
Az antibiotikumok elvesztése Európa biztonságának egyik rejtett gyenge pontja.
Ez pedig nemcsak egészségügyi, hanem nemzetbiztonsági kockázat is.
A fronton általában órákon – vagy napokon – múlik a katonák élete. Ehhez képest a kórházakban használt laborvizsgálatok gyakran túl lassúak ahhoz, hogy időben kimutassák, milyen baktérium okozza a fertőzést és milyen gyógyszer hat még rá.
Bár a modern, azonnali eredményt adó diagnosztikai eszközök elérhetők lennének Európában, a legtöbb ország mégsem használja őket széles körben.
Szuperbaktériumok: új antibiotikumok kellenek
Miközben a szuperbaktériumok egyre több áldozatot követelnek, az új antibiotikumok fejlesztése világszerte akadozik. Több olyan készítményt – például a sulbactam/durlobactamot –, amely hatékony lenne az ukrán fronton tomboló fertőzések ellen, még be sem nyújtottak európai engedélyezésre.
Ennek oka prózai: az antibiotikumok fejlesztése több mint 1 milliárd dollár, miközben egy új gyógyszer éves bevétele átlagosan 16 millió dollár.
Skinner szerint ez fenntarthatatlan, és a jelenlegi, szinte teljesen leállt innováció súlyosan veszélyezteti Európát.
WHO: Összeomlóban az antibiotikum-fejlesztés
A WHO friss jelentése szerint az új antibakteriális gyógyszerek száma évről évre csökken: 2023-ban még 97 volt, 2025-re már csak 90.
Skinner szerint, ha Európa most nem lép, akkor a kontinens egészségügyi rendszerei éveken belül szembetalálják magukat egy olyan járvánnyal, amelyet nem lehet megfékezni.
A szuperbaktériumok megállítása a fronton még lehetséges lenne – de ehhez új antibiotikumokra, gyorsabb diagnosztikára és hatalmas befektetésekre lenne szükség.
További Külföld híreink
Borítókép: Klebsiella pneumoniae, veszélyes kórokozó (Fotó: Science Photo Library/AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
London szigorítana: a menekültcsaládok is kiutasíthatók lehetnek, Afrikát vízumtilalommal fenyegetik
Súlyos belpolitikai válságot idézhet elő a baloldali kormány menekültügyi reformja.
Szijjártó Péter: Brüsszel hatalmas csalásra készül
„Nem csak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló.”
A háborús maffia nyomában: mi áll valójában az odesszai hatalomátvétel mögött?
A rendkívüli jogkörök kiváló eszközt kínálnak arra, hogy az ellenzéki vezetésű városok felett szorosabb elnöki kontroll épüljön ki.
Mimmo, a velencei delfin nem akar költözni
Az állatvédők szerint nagy veszélyben van.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
London szigorítana: a menekültcsaládok is kiutasíthatók lehetnek, Afrikát vízumtilalommal fenyegetik
Súlyos belpolitikai válságot idézhet elő a baloldali kormány menekültügyi reformja.
Szijjártó Péter: Brüsszel hatalmas csalásra készül
„Nem csak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló.”
A háborús maffia nyomában: mi áll valójában az odesszai hatalomátvétel mögött?
A rendkívüli jogkörök kiváló eszközt kínálnak arra, hogy az ellenzéki vezetésű városok felett szorosabb elnöki kontroll épüljön ki.
Mimmo, a velencei delfin nem akar költözni
Az állatvédők szerint nagy veszélyben van.