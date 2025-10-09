Veszélyben a gyerekek: a közösségi média platformok tartalmai nem érvényesítik a korhatári megkötéseket

Az olasz családok keresetükben azt követelik, hogy a közösségi média platformok az olasz törvénynek megfelelően szigorúbb korhatár-ellenőrzést vezessenek be a 14 év alatti felhasználók számára. Emellett a Facebook és az Instagram tulajdonosát, a Meta-t, valamint a TikTok-ot arra köteleznék, hogy távolítsák el a manipuláló algoritmusokat, és átlátható információkat nyújtsanak az túlzott használat lehetséges egészségügyi következményeiről – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Olasz családok indítottak pert közösségi média platformok ellen

Fotó: AFP

A keresetet a torinói Ambrosio & Commodo ügyvédi iroda és a MOIGE szülői szervezet nyújtotta be. A tárgyalás 2026 februárjában kezdődik a milánói gazdasági bíróság előtt.

Az Egyesült Államokban is számos per folyik a Facebook, az Instagram és a TikTok ellen. Azzal vádolják őket, hogy célzott mechanizmusokkal több millió gyermeket tettek függővé.

Olaszországban a felperesek becslése szerint a három platformon található összesen 90 millió fiók közül több mint hárommilliót 14 év alatti gyermekek használnak, pedig ez törvényileg tilos. Arra hivatkoznak, hogy a közösségi média használata kiskorúaknál egészségügyi problémákat okozhat, például étkezési zavarokat, alváshiányt, depressziót és romló iskolai teljesítményt.

La class action dei genitori contro Meta e TikTok: “I nostri figli danneggiati dai social” https://t.co/QublbXgOCC — La Stampa (@LaStampa) October 2, 2025

„A per célja, hogy véget vessen a sok ember számára veszélyes gyakorlatoknak” – mondta Renato Ambrosio ügyvéd, akit a VOI idézett.

A Meta és a TikTok válasza

A perre reagálva a Meta szóvivője megerősítette, hogy a vállalat elkötelezett a fiatal felhasználók biztonságának védelme iránt a platformján.

A tizenévesek biztonsága az egész iparág számára prioritásnak kell lennie. A Teen Accounts szolgáltatáson keresztül beépített védelmet biztosítunk, amely korlátozza, hogy kik léphetnek velük kapcsolatba, milyen tartalmakat láthatnak, és mennyi ideig használhatják a Facebookot és az Instagramot. Emellett intézkedéseket hoztunk annak megakadályozására, hogy a tinédzserek hazudjanak a korukról

– mondta a Meta képviselője. A TikTok egyelőre nem adott hivatalos választ.

A torinói székhelyű Ambrosio & Komodo ügyvédi iroda a MOIGE-vel közösen egy újabb csoportos pert is tervez. A perben azok a szülők vehetnek részt, akiknek gyermekei a közösségi média használata miatt negatív hatásoknak vannak kitéve.