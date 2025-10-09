  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Veszélyben a gyerekek: a közösségi média platformok tartalmai nem érvényesítik a korhatári megkötéseket
közösségi médiapergyerek

Veszélyben a gyerekek: a közösségi média platformok tartalmai nem érvényesítik a korhatári megkötéseket

Olasz családok pert indítottak a Facebook, az Instagram és a TikTok ellen. Az érintettek azért fordultak bírósághoz, mert a közösségi média platformok – megítélésük szerint – nem érvényesítik a korhatári megkötéseket és olyan funkciókat kínálnak, amelyek veszélyeztetik a gyermekek mentális egészségét. Becslések szerint az Olaszországban regisztrált körülbelül 90 millió Facebook-, Instagram- és TikTok-fiók közül több mint 3 milliót 14 év alatti gyermekek használtak.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 10. 09. 3:01
Illusztráció Fotó: HAKAN NURAL Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az olasz családok keresetükben azt követelik, hogy a közösségi média platformok az olasz törvénynek megfelelően szigorúbb korhatár-ellenőrzést vezessenek be a 14 év alatti felhasználók számára. Emellett a Facebook és az Instagram tulajdonosát, a Meta-t, valamint a TikTok-ot arra köteleznék, hogy távolítsák el a manipuláló algoritmusokat, és átlátható információkat nyújtsanak az túlzott használat lehetséges egészségügyi következményeiről – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

Olasz családok indítottak pert közösségi média platformok ellen
Olasz családok indítottak pert közösségi média platformok ellen
Fotó: AFP

A keresetet a torinói Ambrosio & Commodo ügyvédi iroda és a MOIGE szülői szervezet nyújtotta be. A tárgyalás 2026 februárjában kezdődik a milánói gazdasági bíróság előtt.

Az Egyesült Államokban is számos per folyik a Facebook, az Instagram és a TikTok ellen. Azzal vádolják őket, hogy célzott mechanizmusokkal több millió gyermeket tettek függővé.

Olaszországban a felperesek becslése szerint a három platformon található összesen 90 millió fiók közül több mint hárommilliót 14 év alatti gyermekek használnak, pedig ez törvényileg tilos. Arra hivatkoznak, hogy a közösségi média használata kiskorúaknál egészségügyi problémákat okozhat, például étkezési zavarokat, alváshiányt, depressziót és romló iskolai teljesítményt.

„A per célja, hogy véget vessen a sok ember számára veszélyes gyakorlatoknak” – mondta Renato Ambrosio ügyvéd, akit a VOI idézett

A Meta és a TikTok válasza

A perre reagálva a Meta szóvivője megerősítette, hogy a vállalat elkötelezett a fiatal felhasználók biztonságának védelme iránt a platformján.

A tizenévesek biztonsága az egész iparág számára prioritásnak kell lennie. A Teen Accounts szolgáltatáson keresztül beépített védelmet biztosítunk, amely korlátozza, hogy kik léphetnek velük kapcsolatba, milyen tartalmakat láthatnak, és mennyi ideig használhatják a Facebookot és az Instagramot. Emellett intézkedéseket hoztunk annak megakadályozására, hogy a tinédzserek hazudjanak a korukról 

– mondta a Meta képviselője. A TikTok egyelőre nem adott hivatalos választ.

A torinói székhelyű Ambrosio & Komodo ügyvédi iroda a MOIGE-vel közösen egy újabb csoportos pert is tervez. A perben azok a szülők vehetnek részt, akiknek gyermekei a közösségi média használata miatt negatív hatásoknak vannak kitéve.

Ez a jogi lépés új fejezetet nyit a nagy technológiai vállalatok felelősségének visszaszorítására irányuló erőfeszítésekben, ami a termékeik gyermekekre gyakorolt társadalmi és pszichológiai hatását illeti. Ha a pert megnyerik, ez fontos precedenst teremthet Európában, és más országokat is ösztönözhet a közösségi média szabályozásának szigorítására.

Egyre fontosabb a gyermekek védelme

A gyermekek biztonságának globális felügyeletére való igény egyre inkább erősödik. Számos ország, köztük Ausztrália és több európai ország, új intézkedéseket vezetett be vagy fontolgatja azok bevezetését a kiskorúak közösségi média használatának korlátozására.

Az Egyesült Államokban a Facebook, az Instagram és a TikTok is több tucat perrel szembesül, amelyekben azzal vádolják őket, hogy szándékosan vonzó és addiktív platformot hoztak létre több millió gyermek számára.

Olaszország most azt is meg akarja akadályozni, hogy 15 év alatti gyermekeket influencerként alkalmazzanak. A parlamentben benyújtott törvényjavaslat célja a gyermekek védelme és megóvása a kizsákmányolás kockázatától – legyen az harmadik személyek vagy a saját szülők részéről.

A terv szerint a közösségi hálózatokon fiók létrehozásának alsó korhatárát 15 évre emelik. Jelenleg a fiók létrehozásának törvényes alsó korhatára 13 év, 14 év alattiak esetében pedig a szülők beleegyezése szükséges.

Az új tervezet ennél jóval tovább megy: a 14 és 16 év közötti fiatalok már nem adhatják meg önállóan a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulásukat, hanem továbbra is csak a szülők beleegyezésével. Az Európai Bizottság legkésőbb 2026. június 30-ig egy digitális mini-személyazonosító igazolványt kíván bevezetni, amely egyértelműen és hamisíthatatlanul igazolja a felhasználók születési dátumát. Csak ezzel lesz majd lehetséges a hozzáférés bizonyos webes szolgáltatásokhoz.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyarország

Sonderkommando Erdélyből

Bayer Zsolt avatarja

Ne legyenek illúzióink, Erdélyben, az erdélyi magyarság körében is megterem a gaz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.