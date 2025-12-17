Rendkívüli

Itt vannak a nemzeti konzultáció pontos végeredményei

orosz-ukrán háborúUkrajnadróngyártáshadipari

Zelenszkij most nagyon hálás Németországnak

A német–ukrán kapcsolatok újabb területen mélyülnek el, miközben Berlin egyre aktívabb szerepet vállal Kijev katonai támogatásában. A két ország között zajló egyeztetések elsősorban hadipari és gazdasági együttműködésekre épülnek, amelyek hosszabb távon is hatással lehetnek Európa biztonságára. A Berlinben megrendezett fórumon új megállapodás is született, egy németországi vállalat ukrán drónokat fog gyártani.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 13:36
Friedrich Merz és Volodimir Zelenszkij Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A német kabinet célja, hogy tovább erősítse Ukrajna védekezőképességét Oroszországgal szemben, elsősorban közös hadipari fejlesztések és gyártási együttműködések révén. Ez áll a Németország és Ukrajna közötti hadipari együttműködés kiterjesztését célzó legújabb berlini háborús tervek középpontjában. A német kormány tízpontos dokumentuma szerint Ukrajna katonai támogatása alapvető fontosságú, és mindkét fél számára stratégiai jelentőséggel bír – írja a Handelsblatt.

Németország és Ukrajna fegyveripari együttműködése jelentős bővülni fog
Németország és Ukrajna fegyveripari együttműködése jelentős bővülni fog
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

A tervezet hangsúlyozza, hogy az együttműködés fejlesztése hozzájárulhat az Oroszország által elkövetett, nemzetközi jogot sértő támadások nyugati irányú terjedésének megállításához. A konkrét lépések között szerepel egy ukrán kapcsolattartó iroda megnyitása Berlinben, valamint közös projektek indítása, amelyek a kutatás-fejlesztést és a haditechnikai eszközök előállítását egyaránt lefedik.

Az, hogy a két ország közötti együttműködés már jelenleg is intenzív, a hétfőn Berlinben megrendezett német–ukrán gazdasági fórumon vált nyilvánvalóvá. A Német Ipari Szövetség (BDI) szervezésében zajló eseményen összesen 110 védelmi ipari vállalat képviselője jelent meg Németországból és Ukrajnából, a startupoktók kezdve egészen a nagyvállalatokig. A fórum egyik kiemelt eredménye egy megállapodás volt, amelyet a német Quantum Systems és az ukrán Frontline Robotics kötött. Ennek alapján 

az ukrán cég drónjai a jövőben a Quantum Systems németországi üzemeiben is készülnek majd, lehetővé téve Ukrajna gyors és nagy volumenű ellátását. 

Ez az egyezség mérföldkőnek számít, mivel most először fordul elő, hogy ukrán vállalat Németország területén folytat gyártási tevékenységet. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán drónok már mesterséges intelligenciát használnak a frontvonalon.

Borítókép: Friedrich Merz és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Óriási bejelentés: Putyin szerint felőrlik Ukrajnát az orosz csapatok

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu