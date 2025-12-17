Zelenszkij most nagyon hálás Németországnak

A német kabinet célja, hogy tovább erősítse Ukrajna védekezőképességét Oroszországgal szemben, elsősorban közös hadipari fejlesztések és gyártási együttműködések révén. Ez áll a Németország és Ukrajna közötti hadipari együttműködés kiterjesztését célzó legújabb berlini háborús tervek középpontjában. A német kormány tízpontos dokumentuma szerint Ukrajna katonai támogatása alapvető fontosságú, és mindkét fél számára stratégiai jelentőséggel bír – írja a Handelsblatt.

Németország és Ukrajna fegyveripari együttműködése jelentős bővülni fog

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

A tervezet hangsúlyozza, hogy az együttműködés fejlesztése hozzájárulhat az Oroszország által elkövetett, nemzetközi jogot sértő támadások nyugati irányú terjedésének megállításához. A konkrét lépések között szerepel egy ukrán kapcsolattartó iroda megnyitása Berlinben, valamint közös projektek indítása, amelyek a kutatás-fejlesztést és a haditechnikai eszközök előállítását egyaránt lefedik.