Az ukrán drónok már egymás között döntenek a támadásról – mesterséges intelligencia a frontvonalon

A brit Royal United Services Institute szakértője, Bob Tollast úgy fogalmazott: – Már egy kisebb szintű autonóm együttműködés is lenyűgöző lenne. A Swarmer jelenleg száznál is több drón közös irányítását teszteli.

A WSJ szerint a drónraj-technológia iránt világszerte nő az érdeklődés: az Egyesült Államok, Kína, Franciaország, Oroszország, Dél-Korea és Izrael egyaránt dolgozik hasonló fejlesztéseken. A mostani ukrán alkalmazás azonban az első ismert rendszeres bevetés a fronton.