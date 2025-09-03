OroszországUkrajnaharctérdrónrajtechnológia

Az ukrán drónok már egymás között döntenek a támadásról – mesterséges intelligencia a frontvonalon

A Wall Street Journal exkluzív riportja szerint Ukrajna az elsők között vetette be a harctéren a mesterséges intelligenciával irányított drónrajokat. Ezek a pilóta nélküli eszközök képesek önállóan kommunikálni, feladatokat megosztani, sőt egymás között eldönteni, melyikük hajtson végre támadást az orosz állások ellen. Szakértők szerint ez a technológia a hadviselés jövőjét vetíti előre, ugyanakkor komoly etikai kérdéseket is hoz magával.

2025. 09. 03. 17:34
Drón illusztráció (Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO / 65th Mechanized Brigade of Ukrai)
A lap beszámolója szerint egy közelmúltbeli ukrán akcióban három drón sötétedés után közelítette meg az orosz pozíciókat, és önállóan döntötte el, mikor hajt végre csapást. Az ilyen műveletek mögött az ukrán Swarmer cég fejlesztése áll. – Beállítja a célt, és a drónok elvégzik a többit – mondta a vállalat vezetője, Szerhij Kupriienko. Hozzátette: – Együtt dolgoznak, alkalmazkodnak.

drón
Forrás: Pixabay

A WSJ szerint a technológia révén három ember elegendő egy bevetéshez, míg korábban kilencre volt szükség. Ez hatalmas előny Kijev számára, hiszen Oroszországgal szemben hátrányban van élőerőben. A rendszer emellett csökkenti annak kockázatát is, hogy az ellenség zavarja a jeleket.

A brit Royal United Services Institute szakértője, Bob Tollast úgy fogalmazott: – Már egy kisebb szintű autonóm együttműködés is lenyűgöző lenne. A Swarmer jelenleg száznál is több drón közös irányítását teszteli.

A WSJ szerint a drónraj-technológia iránt világszerte nő az érdeklődés: az Egyesült Államok, Kína, Franciaország, Oroszország, Dél-Korea és Izrael egyaránt dolgozik hasonló fejlesztéseken. A mostani ukrán alkalmazás azonban az első ismert rendszeres bevetés a fronton.

Mindeközben egyre több etikai aggály is megfogalmazódik. A szakértők szerint az a veszély, hogy gépek emberi életekről döntsenek, súlyos nemzetközi vitákhoz vezethet. Az ENSZ ezért szabályozást sürget a halálos autonóm fegyverek ügyében. Kupriienko hangsúlyozta: a végső döntést továbbra is ember hozza meg, a technológia csak a végrehajtást segíti.

A WSJ idézte a londoni King’s College kutatóját, Zak Kallenbornt is, aki emlékeztetett: 

Évtizedek óta beszélnek arról, hogy a drónrajok megváltoztatják a hadviselést. Mostanra a jövendölés valósággá vált.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: 65th Mechanized Brigade of Ukraina)

