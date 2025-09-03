Az ukrán drónok már egymás között döntenek a támadásról – mesterséges intelligencia a frontvonalon

A lap beszámolója szerint egy közelmúltbeli ukrán akcióban három drón sötétedés után közelítette meg az orosz pozíciókat, és önállóan döntötte el, mikor hajt végre csapást. Az ilyen műveletek mögött az ukrán Swarmer cég fejlesztése áll. – Beállítja a célt, és a drónok elvégzik a többit – mondta a vállalat vezetője, Szerhij Kupriienko. Hozzátette: – Együtt dolgoznak, alkalmazkodnak.
A WSJ szerint a technológia révén három ember elegendő egy bevetéshez, míg korábban kilencre volt szükség. Ez hatalmas előny Kijev számára, hiszen Oroszországgal szemben hátrányban van élőerőben. A rendszer emellett csökkenti annak kockázatát is, hogy az ellenség zavarja a jeleket.