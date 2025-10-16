Moszkva fontos bejelentést tett, Putyin lépett

Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Jóváhagyta Vlagyimir Putyin orosz elnök a 2026 és 2030 közötti időszakra szóló orosz migrációs koncepciót, amely szándékai szerint elvezet az illegális migránsok és a külföldi állampolgárok által elkövetett bűncselekmények számának csökkenéséhez.

2025. 10. 16. 10:43
A koncepció szerint az Oroszországba munkavállalás céljából érkező migránsok száma 2030-ig tovább fog növekedni, a belföldi igényeknek megfelelően. 

A dokumentum rámutat, hogy a migrációs politika tökéletesítésére az új kihívások és a nemzetbiztonsági fenyegetések miatt van szükség, és hogy olyan intézkedéseket kell meghozni, amely megnövelik a munkaadók felelősségét a migrációs politika kérdéseiben. A politika eredményeként az elvárások szerint csökkennie kell az illegális migránsok, valamint a külföldi állampolgárok, köztük a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények számának. 

A változásoktól várt következmények között szerepel az illegálisan dolgozó migránsok arányának csökkenése, az iskolában nem tanuló migráns gyermekek számának csökkenése, a külföldi hallgatók arányának növekedése az orosz felsőoktatási intézményekben, valamint a hagyományos orosz értékeket osztó és oroszországi állandó lakóhelyre átköltözött külföldi állampolgárok számának növekedése.

Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlamenti alsóház elnöke hétfőn elmondta, hogy idén február 5-től kezdve – ekkor kezdődött az illegális migránsok nyilvántartása – Oroszországból mintegy 35 ezer embert utasítottak ki a migrációs jogszabályok megsértése miatt. 

Hozzátette, hogy az országban illegálisan tartózkodó migránsok adatbázisában (a ellenőrzött személyek nyilvántartásában) szeptember 1-jén 770 ezer ember szerepelt, akiknek egyharmada nő és gyermek. 

