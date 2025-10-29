Hatalmas politikai botrány Zelenszkij országában

A vizsgálat szerint Hetmancev Agafonova munkájának teljes 1.1. alfejezetét átvette, beleértve a forrásokat, az elemzéseket és az olyan jellemző kifejezéseket is, mint: „ezért”, „véleményünk szerint”, „így”, „arra a következtetésre juthatunk”, „szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy”, „vagyis”, „úgy véljük, hogy”.

Bár Hetmancev feltüntette Agafonova munkáját a forrásjegyzékben, a szövegben mindössze három hivatkozás szerepel rá, miközben az egyezések összesen 22 oldalon kimutathatók.

A weboldal arról is beszámol, hogy Agafonova két évvel Hetmancev előtt védte meg disszertációját. Mindkét jelölt tudományos témavezetője ugyanaz a személy volt: Lidija Voronova, jogtudományok doktora, a Kijevi Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetem Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszékének professzora. Az 1.1. fejezet szövegegyezése mindkét dolgozatban arra utal, hogy a professzor közvetlenül részt vehetett Hetmancev disszertációjának elkészítésében és megvédésében, mégpedig Agafonova munkájának szövegét felhasználva.