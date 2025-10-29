Hetmancev 2004-ben védte meg doktori disszertációját a kijevi Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetemen, „Banktitok: Szabályozási sajátosságok Ukrajnában és külföldön” címmel.
Hatalmas politikai botrány Zelenszkij országában
Danilo Hetmancevet, az ukrán legfelsőbb tanács pénzügyi, adó- és vámpolitikai bizottságának elnökét plágiummal vádolták meg doktori értekezésében. Az elemzés eredményeit is közzétették.
A plágiumvizsgálatot végző szakértők 23 oldalon találtak egyezéseket, ami a dolgozat főszövegének 13 százalékát teszi ki. A jelentés szerint két forrásból származik a másolt tartalom.
Az első forrás Natalja Agafonova, ukrán politikus és jogászjelölt disszertációja, „A hitellevél jogi szabályozása mint a készpénz nélküli elszámolás formája” címmel – írja a ZN.
A vizsgálat szerint Hetmancev Agafonova munkájának teljes 1.1. alfejezetét átvette, beleértve a forrásokat, az elemzéseket és az olyan jellemző kifejezéseket is, mint: „ezért”, „véleményünk szerint”, „így”, „arra a következtetésre juthatunk”, „szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy”, „vagyis”, „úgy véljük, hogy”.
Bár Hetmancev feltüntette Agafonova munkáját a forrásjegyzékben, a szövegben mindössze három hivatkozás szerepel rá, miközben az egyezések összesen 22 oldalon kimutathatók.
A weboldal arról is beszámol, hogy Agafonova két évvel Hetmancev előtt védte meg disszertációját. Mindkét jelölt tudományos témavezetője ugyanaz a személy volt: Lidija Voronova, jogtudományok doktora, a Kijevi Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetem Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszékének professzora. Az 1.1. fejezet szövegegyezése mindkét dolgozatban arra utal, hogy a professzor közvetlenül részt vehetett Hetmancev disszertációjának elkészítésében és megvédésében, mégpedig Agafonova munkájának szövegét felhasználva.
A plágium második forrása Okszana Olejnik régi orosz nyelvű könyve, „A bankjog alapjai: előadássorozat”. Ez a mű szerepel ugyan a bibliográfiában, de egyes oldalakon hiányzik vagy helytelenül van feltüntetve a hivatkozás.
A plágiumellenes szakértők azt is megállapították, hogy Hetmancev doktori dolgozatának egyes részei megegyeznek az Oktatási és Tudományos Minisztérium által ajánlott „Ukrajna bankjoga” című tankönyv szövegével, amely szintén Agafonova disszertációjának részleteit használta fel.
Ahogyan arról lapunk beszámolt, legutóbb a német kancellárt vádolták plágiummal.
Borítókép: Bírósági épület (Fotó: AFP)
